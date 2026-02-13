Haberler

Ücretli çalışan sayısı Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 1,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Aralık 2025'te sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı yüzde 1,2 artış göstererek 15 milyon 763 bin 671'e ulaştı. Sanayi sektöründe ise yıllık bazda düşüş yaşandı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025'e ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2024'te 15 milyon 583 bin 773 olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2025'te yüzde 1,2 artışla 15 milyon 763 bin 671 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2025'te, bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalırken inşaat sektöründe yüzde 0,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış kaydetti.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
