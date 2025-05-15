Ücretli Çalışan Sayısı 2025 Mart'ta Yıllık Yüzde 0,6 Arttı

Ücretli Çalışan Sayısı 2025 Mart'ta Yıllık Yüzde 0,6 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2025 Mart ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Ancak, sanayi sektöründe yıllık yüzde 2,6, inşaat sektöründe aynı kalırken, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,7 artış görüldü. Aylık bazda ise toplamda yüzde 0,2 azalma yaşandı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 224 bin 973 kişi iken, 2025 yılı Mart ayında 15 milyon 320 bin 987 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,6 azaldı, inşaat sektöründe aynı kaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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