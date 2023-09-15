Ücretli çalışan sayısı 2023 Temmuz ayında yüzde 4,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 531 bin 227 kişi iken, 2023 yılı Temmuz ayında 15 milyon 166 bin 88 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 4,4 arttı.

TÜİK, temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini bugün yayınladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 531 bin 227 kişi iken temmuzda 15 milyon 166 bin 88 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 14,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 1 artış gösterdi. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.