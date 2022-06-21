Ücretlerin artırılmamasını tavsiye eden AB kendi çalışanlarına zam yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ücretlerin artırılmamasını tavsiye eden AB kendi çalışanlarına zam yaptı

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
 - Güncelleme:
Ücretlerin artırılmamasını tavsiye eden AB kendi çalışanlarına zam yaptı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ve sosyal ortaklara maaşlara zam yapılmamasını tavsiye eden AB Komisyonu kendi personelinin ücretlerini artırdı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ve sosyal ortaklara maaşlara zam yapılmamasını tavsiye eden AB Komisyonu kendi personelinin ücretlerini artırdı.

Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu enflasyon nedeniyle çalışanlarının maaşlarına zam yaptı.

AB Komisyonu, Belçika ve Lüksemburg'daki çalışanlarının maaşlarını haziran ayında yüzde 2,4 artırdı. Ayrıca bu artışı geriye dönük olarak ocak ayından itibaren hesapladı. Maaş artışı, Komisyonun 2022 yılı personel giderlerini 95 milyon avro yükseltti.

Zamla birlikte AB Komisyonu, ücret belirleme konusunda kendi tavsiyesiyle çelişti.

AB Komisyonu, ücret-fiyat sarmallarını tetiklediği ve enflasyonu daha da yükselttiği gerekçesiyle ücretlerin enflasyon oranına otomatik olarak endekslenmesine karşı çıkıyor. Komisyon, sıklıkla üye ülkelere ve sosyal ortaklara ücretlerin artırılmamasını tavsiye ediyor.

AB kurallarına göre, normal şartlarda çalışanların maaşları yıllık olarak ayarlanıyor. Enflasyonun yüzde 3'ün üzerine çıkması halinde de bu ayarlama 2 defa yapılıyor. Bu ayarlamada yaşam maliyetindeki değişiklikler hesaba katılıyor.

Endeksleme oranı, ayarlamaya Belçika, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Polonya ve İsveç'teki memurların satın alma gücündeki değişiklikler de katılarak belirleniyor.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekereteri Luca Visentini, AB Komisyonu'nun endeksleme sisteminin Avrupa'daki bütün işçilere uygulanması gerektiğini ifade etti.

Visentini, Komisyonun ücretlerdeki düşüşü önlemek için kendi uygulamasını bütün üye ülkelere açıkça tavsiye etmesi gerektiğine işaret etti.

AB maaşları

AB kurumlarının tepe yönetimindeki kişiler aylık 25 bin avro civarında maaş alıyor. Buna ilave olarak ek ödeneklerden de faydalanıyor.

AB Komisyonunda maaşlar eğitim, yıl, tecrübe ve birime göre farklılık gösteriyor.

Komisyon çalışanlarının maaşları 3 bin 57 avro ile 19 bin 490 avro arasında bir skalada belirleniyor. Bu maaşlardan vergi alınmıyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği Belçika Zam Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title