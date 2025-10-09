Üçlü Danışma Kurulu, "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle toplandı

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonunda toplandı.

Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada Çalışma hayatının temel hususlarından biri olan sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecini güçlendirmek, hızlandırmak ve çağın gereklerine uyarlamak için Bakanlık olarak önemli adımlar attıklarını ve atmaya devam ettiklerini belirterek, bu kapsamdaki en güncel ve stratejik gelişmeleri paylaştı.

Türkiye'de sendikal faaliyetlerin 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile düzenlendiğini hatırlatan Işıkhan, "İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sendikaların kuruluş işlemleri, sendika üyelikleri, toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme düzeni ile uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yolları ile gereği gibi tesis edilebilmesi önem arz etmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler birçok kamu hizmetinin dijital ortamda verilmesine imkan sağlamaktadır. Bu vesileyle kamu hizmetinin zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi karşılaşılan sorun alanlarının çözüme kavuşturularak çalışma hayatında barışın sürekliliğini sağlamaktayız. Bakanlık olarak sendikal faaliyetlerin de dijital platformlara taşınmasını, yalnızca teknolojik bir yenilik olarak değil aynı zamanda kurumsal etkinliğin artırılması ve sendikal hakların daha geniş tabana yayılması açısından da stratejik bir zorunluluk olarak görmekteyiz" dedi.

Teknolojideki hızlı gelişmelerin, kamu hizmetlerini dijital ortama taşıma sorumluluklarını artırdığını belirten Bakan Işıkhan, "Bu çerçevede 6356 sayılı Kanun çerçevesinde, sendikal işlemlerde kullanılan Yetki Otomasyon Sistemi'ni yeniden ele alarak, ihtiyaçlar doğrultusunda Sendika Bilgi Sistemi (SBS)'yi oluşturduk ve Çalışma Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Sendika Bilgi Sistemi, sendikal faaliyetlerin dijitalleştirilmesinde önemli bir kilometre taşıdır. Bu yeni sistemle; işkolu tespitleri, sendika üyelikleri, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve uyuşmazlık süreçlerine ilişkin tüm işlemler tek bir dijital platform üzerinden izlenebilir ve yönetilebilir hale gelmiştir. Merkez ve taşra teşkilatları ile sosyal taraflar arasındaki yazışmalar dijitalleştirilerek zaman tasarrufu sağlamış ve bürokratik işlemlerin önemli ölçüde azaltmasına da katkı getirmiştir. Sistemin bütüncül yapısı sayesinde, süreçlerde eşgüdüm ve standardizasyon güçlenmekte, hatalar ve bilgi kayıpları en aza indirilmektedir. Bu dijital dönüşüm, sadece idari kolaylık sağlamakla kalmamaktadır. Aynı zamanda işçilerin örgütlenme hakkına daha kolay erişimini temin ederek sendika üyelik süreçlerinde de şeffaflığı artırmaktadır" diye konuştu.

Sendika Bilgi Sistemi gibi yeni nesil uygulamalarla daha güvenli, hızlı, şeffaf ve kapsayıcı bir sendikal yapının inşasına önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatında sosyal diyalog ve uyumun güçlendirilmesi amacıyla mevzuatın güncel tutulması bildiğiniz gibi hayati önem taşımaktadır. Son gerçekleştirdiğimiz Üçlü Danışma Kurulu kararıyla, başta 6356 sayılı Kanun olmak üzere mevzuatın gözden geçirilmesi için alt çalışma grupları oluşturulmuştur. Bakanlığımız, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK'in katılımıyla bir araya gelerek bu çalışma grubu, Kanun ve ilgili mevzuatı gözden geçirmekte, uygulamada yaşanan sorunları ele almakta ve çözüm yollarını geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Bu yapıcı diyalog, çalışma hayatımızın tüm paydaşları için daha iyi bir gelecek inşa etmemize de olanak sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatının huzuru ve istikrarı için uzlaşma kültürünü en üst seviyeye taşımanın en temel hedefleri olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Bu vizyonla, 2024 yılında hayata geçirdiğimiz 'Resmi Arabuluculuk Eğitimi Projesi' ile sendikal barışı daha da pekiştiriyoruz. Uyuşmazlıkların barışçıl çözümü için hayati öneme sahip arabuluculuk sürecini de güçlendiriyoruz. 2024 yılında, 'Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında Yürütülen Arabuluculuk İşlemlerinin İyi İşleyen ve Aksayan Yönlerinin Tartışılması ve Önerilerin Gerçekleştirilmesi Projesi' kapsamında İstanbul, Ankara, Trabzon, Antalya ve Mardin illerimizde Bakanlık, Çalışma ve İş Kurumu personeli ile arabuluculara yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Bizim yönetimimizde, kamu hizmeti demek, kolaylık, hız ve erişilebilirlik demektir"

6356 sayılı Kanun kapsamında, çalışma hayatının en kritik süreçlerinden biri olan arabuluculuk sistemine katılımı kolaylaştırmak için önemli bir adım attıklarına vurgu yapan Işıkhan, "Artık, arabulucu olmak isteyen kıymetli hukukçularımız, saatlerce evrak peşinde koşmak, kurumlara gitmek zorunda kalmıyor. 2020 yılından itibaren bu süreci tamamen dijitalleştirdik. E-Devlet Kapısı'nda yer alan 'Arabulucu Seçimi Başvurusu ve Takibi' hizmetimiz sayesinde, başvurularınızı hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde elektronik ortamda alıyoruz. Bu hem bürokrasiyi azaltmak hem de hizmet kalitesini artırmak demektir. Bizim yönetimimizde, kamu hizmeti demek, kolaylık, hız ve erişilebilirlik demektir" dedi.

Amaçlarının hukuki uyumu sağlarken sendikal istikrarı muhafaza etmek ve süreçlerin hiç kimsenin kaybı olmadan yürütülmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bugün burada sunduğumuz tüm bu çalışmalar ve reformlar; çalışma barışını güçlendirme, sendikal hakları dijital çağın imkanlarıyla buluşturma ve mevzuatımızı güncel tutma konusundaki kararlılığımızın da açık bir göstergesi olarak karşınıza gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen toplantıya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katılım sağladı.

Öte yandan Bakan Işıkhan toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Üçlü Danışma Kurulu toplantımızı, 'Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması' gündemiyle işçi ve işveren temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Bakanlık olarak sendikal hakların daha geniş tabana yayılmasına, çağımızın gerekliliği olarak dijital dönüşümün tamamlanmasına ve bu sayede kurumsal etkinliğin artırılmasına önem veriyoruz. Toplantımızın bu amaçlarımıza yol göstereceğine, istişare mekanizmalarımızı güçlendireceğine ve ülkemizin çalışma hayatına katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA