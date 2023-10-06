UÇAKSAN, Pakistan'a TROY T400 uçağı satışı için anlaşma imzaladı

Türkiye'nin önde gelen uçak üreticilerinden UÇAKSAN, Pakistan'lı silah sanayii şirketi Defence & Strategic Ventures (DSV) ile TROY T400 eğitim ve genel taşıma uçağının satışı konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma ile Türk havacılık sektörü için büyük bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Türkiye'nin önde gelen uçak üreticilerinden UÇAKSAN, ilk uluslararası sivil uçak satışı için anlaşma imzaladı. Şirket, Pakistan'lı silah sanayii şirketi Defence & Strategic Ventures (DSV) ile TROY T400 eğitim ve genel taşıma uçağının satışı konusunda anlaşmaya vardı.

UÇAKSAN TROY T400, Pakistan yolcusu

Bu anlaşma ile Türk havacılık sektörü için büyük bir dönüm noktasına ulaşıldı. İlk kez Türkiye'den üretilen bir sivil uçak yurt dışına ihraç edilecek. UÇAKSAN yetkilileri anlaşmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu, Türk havacılık teknolojisinin kalitesini uluslararası alanda kanıtladıklarını ifade etti.

Daha önce yürütülen testlerde TROY T400, askeri ve sivil tüm testleri geçerek uçuşa elverişli olduğunu kanıtladı. Şirket yetkilileri bu başarının "yenilikçi" ve "kaliteli" üretim süreçlerine verdikleri önemi gösterdiğini belirtti.

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İhracatla ilgili açıklamada, "UÇAKSAN firması ile Pakistan'ın tanınmış askeri ve sivil ürün tedarikçisi DSV (Defence & Strategic Ventures) ile 5+5 adet TROY T400 uçağının alımı için anlaşma imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

Anlaşma ile Türkiye'nin havacılık sektörünün gelişmesinin yanı sıra ekonomiye de önemli katkı sağlanacağı aktarıldı. Pakistanlı Defence & Strategic Ventures ile yapılan anlaşmanın detayları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

?? Heyecan Verici Haber Uyarısı! ?? UÇAKSAN firması ile Pakistan'ın tanınmış askeri ve sivil ürün tedarikçisi DSV (Defence & Strategic Ventures) ile 5+5 adet TROY T400 uçağının alımı için anlaşma imzalandı. ??? pic.twitter.com/81jp6SqKQX — Uçaksan Aircraft Systems (@ucaksan_aero) October 3, 2023

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