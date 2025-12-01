Uçak Bileti ve Araç Kiralamada Büyüme: 2025 Ocak-Kasım Verileri Açıklandı

Biletbayisi.com, yılın ocak-kasım dönemine ilişkin ulaşım verilerini analiz ettiği raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 Ocak-Kasım döneminde yolcuların hem uçak bileti hem de araç kiralama talebi geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

Söz konusu dönemde platform genelinde toplam işlem hacmi 2024'ün 11 ayına kıyasla yüzde 32 yükselirken, özellikle uçak bileti ve araç kiralama kategorileri büyümenin lokomotifi oldu.

Yılın 11 ayında uçak bileti satış adedinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik artış kaydedildi, gelir bazında uçak bileti kategorisindeki büyüme ise yüzde 30 seviyesine ulaştı. Ocak-kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 24, dış hatlarda ise yüzde 31'lik büyüme gerçekleşti.

Bu yılın 11 ayında en çok tercih edilen iç hat rotaları İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olurken, dış hatlarda Berlin, Amsterdam, Bakü, Dubai ve Paris ilk sıralarda yer aldı. Mobil cihazlar üzerinden yapılan uçak bileti alımları, toplam satışların yüzde 68'ini oluşturdu.

Uçak bileti talebindeki artışta, erken rezervasyon kampanyaları, yoğun iş seyahati trafiği, hızlı ulaşım ihtiyacı ve dijital platformların sunduğu fiyat karşılaştırma imkanı başat faktörler olarak öne çıkıyor.

Araç kiralama rezervasyonları yüzde 41 arttı

Söz konusu dönemde araç kiralama kategorisinde rezervasyon sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarken, gelir bazında artış yüzde 48 olarak gerçekleşti. Platformda araç kiralamanın rezervasyon içindeki payı yüzde 18'den yüzde 25'e yükseldi.

En çok araç kiralanan şehirler İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Muğla oldu. Kısa dönem (1-3 gün) kiralamalar yüzde 56 ile ilk sırada yer alırken, bunların yüzde 31'i orta dönem (4-7 gün), yüzde 13'ü ise uzun dönem (7 gün ve üzeri) kiralamalardan oluştu. En sık tercih edilen segmentler ekonomik ve orta sınıf araçlar oldu.

Ayrıca uçak biletiyle aynı sepet içinde yapılan "uçak + araç kiralama" kombinasyonlarında yüzde 37'lik artış görüldü. Araç kiralamadaki yükseliş, şehir içi ulaşım maliyetlerinin artması, esnek rota planlama ihtiyacı ve özellikle tatil bölgelerinde toplu taşıma yerine kişisel ulaşımı tercih etme eğilimiyle ilişkilendiriliyor.

Dijitalleşme ve erken rezervasyon eğilimi yükselişte

Otobüs bileti kategorisinde ise daha istikrarlı bir artış kaydedildi. Bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre satış adedi yüzde 9 artarken, uzun mesafeli hatlarda oran yüzde 12 olarak ölçüldü.

İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir, Antalya-Konya, Adana-Mersin ve Gaziantep-İstanbul hatları en yoğun rotalar oldu. Gece seferleri ise toplam otobüs biletlerinin yüzde 47'sini oluşturdu.

Platform üzerinden yapılan tüm işlemlerin yüzde 74'ü mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirildi. Kullanıcıların yüzde 61'i seyahatlerini 21 gün önceden planlamayı tercih ederken, "son dakika" rezervasyonlarının oranı yüzde 18'e yükseldi.

İptal ve değişiklik hakkı sunan biletlerin tercih edilme oranı yüzde 22 artarken, çoklu ulaşım kombinasyonlarının rezervasyonlardaki payı yüzde 14'e çıktı.

"2026'da da bu trendin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletbayisi.com Mali İşler Müdür Ömer Kodet, 2025'in 11 ayında gördükleri tablonun, yolcuların seyahat alışkanlıklarında kalıcı bir dönüşüm yaşandığını gösterdiğini belirtti.

Kodet, uçak bileti, araç kiralama ve otobüs bileti kategorilerinde dijital kanallara yönelimin arttığını ifade ederek, "Kullanıcılar artık sadece fiyat odaklı değil, hız, güven, esneklik ve tek platform üzerinden tüm ulaşım seçeneklerine erişebilme imkanını birlikte değerlendiriyor. 2026'da da bu trendin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesini yaptı.