Üç kalkınma ajansının kurullarının üye sayıları değişti

ANKARA (AA) - İstanbul, Ankara ve İzmir Kalkınma ajanslarına danışma organlığı görevini üstlenen kalkınma kurullarının üye sayıları 50 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren söz konusu kalkınma kurullarınca yönetim kurulları üyeliklerine seçilen temsilciler dahil olmak üzere, kalkınma kurullarının mevcut bütün üyelerinin görevleri sona erdi. Böylece yönetim kurulları üyelikleri için yeniden temsilci seçimi yapılacak.

Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklarla ilgili uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili olacak.

Düzenlemeyle, Ankara, İstanbul ve İzmir Kalkınma ajanslarının kalkınma kurulu üye sayıları 50, yedek üye sayıları ise 25 oldu. Kurullara temsilci gönderenler arasında ilçe belediyelerinden sivil toplum örgütlerine kadar farklı kuruluşlar da yer alıyor.

İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası gibi halihazırda kalkınma ajanslarının yönetim kurullarında yer alan üyelere, ajans yönetim ve danışma organlarında mümkün olduğunca farklı kurumların temsilinin sağlanması amacıyla, yenilenen kalkınma kurullarında yer verilmedi.

Düzenlemeyle, 11 Eylül 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı da yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu kararda kalkınma kurulu üye sayısı, valiliklerce belirlenecek üçer belediye ve kaymakamlık temsilci dahil olmak üzere 31 olarak belirlenmişti.