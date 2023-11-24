Üç Boğaz Barajı'ndan Taşınan Yük Hacmi Rekor Kırdı

Dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'ndan taşınan yük hacmi, önceki yıllarda kaydedilen en yüksek seviyeyi aşarak 160 milyon tona ulaştı. Barajın yüksek iş hacmi, Yangtze Nehri'nde yapılan yolcu ve kargo taşımacılığındaki artışa bağlanıyor.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'ndan taşınan yük hacmi, Perşembe günü saat 18.00 itibarıyla 160 milyon tona ulaşarak önceki yıllarda kaydedilen en yüksek seviyeyi aştı.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı rakamların dağılımına bakıldığında, barajdaki kanal havuzlarının 156 milyon, gemi asansörünün ise 4,38 milyon tonluk iş hacmine sahip olduğu görülüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yangtze Nehri'nde yapılan yolcu ve kargo taşımacılığında bu yıl hızlı bir artış yaşandı, bu da barajın yüksek iş hacmine sahip olmasına yol açtı" denildi.

Bakanlığa göre, yılın başından bu yana barajdan 546.100 ton temel malzeme taşındı ve Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın yüksek kaliteli gelişimini destekleyen bölgeyi yaklaşık 2,15 milyon yolcu ziyaret etti.

Üç Boğaz projesi, 2.309 metre uzunluğunda ve 185 metre yüksekliğinde bir baraj, kuzey ve güney taraflarında beş kademeli kanal havuzları ve 22,5 milyon kilovat toplam güç üretim kapasitesine sahip 34 turbo jeneratörden oluşan çok işlevli bir su kontrol sistemi.