Üç Boğaz Barajı'ndaki Yük Hacmi Rekor Kırdı

Dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'ndaki gemi havuzları üzerinden taşınan toplam yük miktarı 2023'ün ilk yarısında yeni bir rekora ulaştı. Ocak-Haziran döneminde projenin toplam işlem hacmi 84,15 milyon tonu aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,32 oranında artış gösterdi. Üç Boğaz Barajı'nın gemi havuzları söz konusu dönemde 5.469 kez çalışarak 21.132 geminin geçişini sağladı. Üç Boğaz Barajı'ndaki gemi asansörleri 2.206 kez çalışarak 2.232 geminin geçişine imkan sağladı ve yine aynı dönemde toplam 2,57 milyon tonluk bir işlem hacmine ulaştı.

Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletine bağlı Yichang şehrinin Zigui ilçesinde bulunan Üç Boğaz Barajı'nın havadan çekilmiş fotoğrafı, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zheng Jiayu/Xinhua)

WUHAN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'ndaki gemi havuzları üzerinden taşınan toplam yük miktarı 2023'ün ilk yarısında yeni bir rekora ulaştı.

Üç Boğaz Navigasyon İdaresi'nin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Ocak-Haziran döneminde projenin toplam işlem hacmi 84,15 milyon tonu aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,32 oranında artış gösterdi.

Üç Boğaz Barajı'nın gemi havuzları söz konusu dönemde 5.469 kez çalışarak 21.132 geminin geçişini sağladı. Öte yandan barajdaki gemi havuzları üzerinden gerçekleşen işlem hacmi 81,58 milyon tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,96'lık bir büyüme kaydetti.

Üç Boğaz Barajı'ndaki gemi asansörleri 2.206 kez çalışarak 2.232 geminin geçişine imkan sağladı ve yine aynı dönemde toplam 2,57 milyon tonluk bir işlem hacmine ulaştı.

Çok işlevli bir su kontrol sistemi olan Üç Boğaz projesinde, 2.309 metre uzunluğunda ve 185 metre yüksekliğinde bir baraj, kuzey ve güney taraflarındaki beş kademeli gemi havuzları ve 22,5 milyon kilovat toplam elektrik üretim kapasiteli 34 turbo jeneratörü bulunuyor.

Üç Boğaz Barajı'ndan geçen yük hacmi, gemi havuzlarının 2003'ün Haziran ayında deneme amaçlı açılmasından bu yana hızla arttı.