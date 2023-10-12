UAW, grevini Ford'un Kentucky'deki fabrikasında da genişletti

CHİCAGO, 11 Ekim (Xinhua) -- The Detroit News gazetesinin haberine göre Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), Çarşamba günü beklenmedik bir hamleyle, devam eden grevini Ford'un Kentucky'deki kamyon fabrikasını da kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Habere göre sendika, Super Duty kamyonları ile Ford Expedition ve Lincoln Navigator modeli büyük SUV'ların üretildiği Kentucky'deki son derece karlı Ford fabrikasında yerel saatle 18.35'te 8.700 işçiye grev talimatı verdi.

ABD'deki üç büyük otomobil üreticisine karşı mücadelesinin 27. gününe giren sendika, grevi üçüncü kez tırmandırırken, ilk kez kamuoyuna önceden uyarıda bulunmaksızın eylemi genişletmiş oldu.