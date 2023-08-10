TZOB, Tarım Sayımına Destek Vermeye Hazır

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Geçmiş tarım sayımlarında olduğu gibi 755 ziraat odamızla birlikte tarım sayımına her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada Türkiye'deki tarım sektörünün en önemli sorunlarından birinin sağlıklı bir tarım envanteri hazırlanamaması olduğunu belirtti. Sağlıklı bir tarım envanteri için üretim planlaması yapılması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, "Diğer tarım politikalarını üretmede politika oluşturanlara ve sektördeki tüm paydaşlara karar almada bilgi ve güç sağlayacaktır. Tarım envanterini ortaya çıkarmak için yapılan sayımlar Türkiye'nin tarımsal yapısını, bu yapıda zaman içerisinde ortaya çıkan değişimleri gözler önüne serecektir. Tarımsal politikaları doğru belirlememiz, tarımsal potansiyelimizin tamamını kullanabilmemizin önünü açacaktır" diye konuştu.

Planlı, talebe uygun bir üretimin fiyat istikrarsızlığını ve pazarlama sıkıntısını gidereceğini belirten Bayraktar, "Bir sene bir üründe fiyatın yükseldiğini gören çiftçilerimizin ertesi sene o ürüne yönelmesi nedeniyle ürün bolluğu ve dolayısıyla fiyatlarda aşırı düşüş yaşanabiliyor. Ertesi yıl aynı ürünün fiyatı üretim azlığından yükseliyor. Üretici de, tüketici de mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

"Her 10 yılda sonu 1'le biten yıllarda tarım sayımı yapılması kanunla belirlenmiştir"

Bayraktar, "Ülke kaynakları, üretim faktörleri verimli kullanılamıyor. Sağlıklı bir üretim planlaması tam ve doğru tespit edilebilen güncel verilerle yapılabilir. Her 10 yılda sonu 1'le biten yıllarda tarım sayımı yapılması kanunla belirlenmiştir. Buna rağmen ülkemiz hala en son 2001 yılında yapılan tarım sayımındaki tarımsal işletme sayısını ve ortalama arazi büyüklüğünü kullanıyor. İşletmelerin büyüklükleri, parsel sayıları, işletme büyüklüklerine göre arazi miktarları, hayvan sayıları, gübre ve ilaç kullanımı, makina-ekipman rakamları güncelliğini yitirdi. Bu bilgilerle üretilecek tarımsal politikalar yetersiz ve isabetsizdir" dedi.

"Yetiştirilen ürünler için önemli bir veri tabanı oluşturacaktır"

Tarım sayımı olması gerektiğine vurgu yapan Bayraktar, bu sayede tüm ilçe ve illerde tarımsal işletme verilerinin ortaya konulacağını söyledi. Tarım sayımıyla birlikte üretim, maliyetler ve gelirlerle ilgili bilgilerin artacağını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Tarımsal üretimin demografik özellikleri ortaya konulurken, finansal tablo da ortaya çıkacaktır. Tarım sayımları tarımda dönemler itibarıyla gerçek gelişimi gösterecek, gelişen eğilimleri ortaya koyacak, tarıma ve kırsala yönelik proje, araştırma ve yatırım programlarının nitelik ve niceliğinde, yer seçiminde önemli bir veri sağlayacaktır. Yetiştirilen ürünler için önemli bir veri tabanı oluşturacaktır. Özel sektöre yapacakları tarımsal yatırım konularında ve yöre seçiminde önemli bilgiler sağlayacaktır. Bu sayede modern teknolojilerin kullanım seviyesi görülecektir. Özel sektör, basın ve üniversiteler elde edilecek tarım sayımının sonuçlarını analiz edecek, ülke tarımının gelişimi için önerilerde bulunacaktır."

"755 ziraat odamızla birlikte destek vermeye hazırız"

Bayraktar, tarım envanterinin hazırlanmasında her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Geçmiş tarım sayımlarında olduğu gibi 755 ziraat odamızla birlikte tarım sayımına her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak otomasyon sistemimizle, tarımla ilgili verilere anında ulaşıp, tarımı kesintisiz izleyip, tarımsal politikaların belirlenmesine katkıda bulunuyoruz. Sistemimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Çiftçi Kayıt Sistemi'yle entegre çalışıyor ve Türkiye İstatistik Kurumu'na düzenli veri akışı sağlıyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Tarım ve Orman Bakanlığının beraber çalışarak tüm illere ve ilçelere yayılmış teşkilatıyla tarım sayımını rahatlıkla yapabileceğini belirten Bayraktar, "Odalarımız ve üreticilerimiz de tarım sayımı yapan görevlilerle işbirliği yapma noktasında üzerlerine düşeni yapacaklardır. Nihai olarak ise tarım envanterinin tam ve sağlıklı bir şekilde belirlenmesi şüphesiz tüm paydaşlarıyla Türk tarımını ileri taşıyacak ve rekabet gücünü artıracaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA