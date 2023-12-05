TZOB Genel Başkanı: Verimli tarım arazileri korunmalı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarıma elverişli olmayan arazilerin kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Tarım arazilerinin korunması ve amaç dışı kullanımının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, tarımsal faaliyet zorunluluğu getirilmesi ve yabancılara tarım arazilerinin satışının yasaklanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şehirleşme sürecinde, verimli tarım arazileri yerine tarıma elverişli olmayan, daha verimsiz arazilerin kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin, bu yıl belirlediği "Toprak ve su, bir yaşam kaynağıdır" teması kapsamında, sürdürülebilir tarımsal gıdaya ulaşmada toprak ve su arasındaki ilişkinin önemi konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığını bildirdi.

Sürdürülebilir kalkınmanın yolunun toprağın korunmasından geçtiğini aktaran Bayraktar, tarıma elverişli topraklar ve su kaynaklarının korunmasının önemine işaret etti.

Bayraktar, son yıllarda atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılmasının yanı sıra tarım arazilerinin korunması amacıyla pek çok çalışma yapıldığını anımsatırken, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tarım topraklarının korunmasıyla ilgili çalışmalar her ne kadar devam etse de ülkemizin hızla artan nüfusu karşısında yetersiz kalıyor. Artık bir karış toprak dahi kaybedilmemeli. Bu amaçla tarım arazilerinin amaç dışına çıkarılması önlenmeli. Kara yollarını ve şehirlerin gelişimini projelendirirken, verimli tarım arazileri yerine tarıma elverişli olmayan, daha verimsiz arazilerin kullanılmasına özen gösterilmeli. Birinci sınıf sulamaya uygun tarım arazilerimizin, imara açılmasına izin verilmemeli, bu arazilerin üzerine sanayi tesisleri, şehirler kurulmamalı. Turizm, madencilik ve ulaştırma için verimli tarım arazileri kullanılmamalı."

"Tarımsal faaliyet zorunluluğu getirilmeli"

Maliyetlerdeki artışlar nedeniyle tarımdan yeterli gelir elde edemeyen üreticilerin arazilerini elden çıkardığını bildiren Bayraktar, tarımsal arazilerin yatırım aracına dönüştüğünü aktardı. Değerinin üzerinde fiyatlarla satılan arazileri bölge insanının alamadığını aktaran Bayraktar, "Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanımının engellenmesi amacıyla arazilerin el değiştirmesinde tarımsal faaliyet yapılması zorunluluğu getirilmeli. Ülke ve köylerimizin güvenliği bakımından yabancılara tarım arazilerinin satışı yasaklanmalı. Köylerimizin sosyal düzeninin bozulmamasına dikkat edilmeli." ifadesini kullandı.

"Tiny house" uyarısı

Bayraktar, son yıllarda popüler hale gelen, insanlara şehirden uzakta yaşamayı cazip gösteren hobi bahçesi, "tiny house", bungalov benzeri yaşama alanlarının, tarım arazilerinin parçalanmasına ve çarpık yapılaşmanın oluşmasına neden olduğunu da kaydetti.

Tarımsal üretimin temelinin toprak olduğuna işaret eden Bayraktar, "Sahip olduğumuz toprak ve su kaynaklarına sahip çıkmalıyız. Var olan kaynaklarımızın gelecekte artacak ülke nüfusu ve beklenen iklim değişikliğinin olumsuz senaryolarına karşı etkin ve sürdürülebilir kullanımı konusunda gereken hassasiyeti ülke olarak göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.