TZOB Genel Başkanı: Türkiye'nin tarım envanteri hazırlanmalıdır

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım envanterini ortaya çıkarmak için yapılan sayımların Türkiye'nin tarımsal yapısını gözler önüne sereceğini belirterek, 'Ülkemizin tarım envanteri hazırlanmalıdır.' ifadesini kullandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım envanterini ortaya çıkarmak için yapılan sayımların Türkiye'nin tarımsal yapısını gözler önüne sereceğini belirterek, "Ülkemizin tarım envanteri hazırlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ülkede tarımın en önemli sorunlarından birisinin tarım envanterinin tam olarak ortaya konulamaması olduğunu bildirdi.

Sağlıklı bir tarım envanterinin, başta üretim planlaması olmak üzere, sektördeki tüm paydaşlara karar almada bilgi ve güç sağlayacağına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tarım envanterini ortaya çıkarmak için yapılan sayımlar Türkiye'nin tarımsal yapısını, bu yapıda zaman içerisinde ortaya çıkan değişimleri gözler önüne serecektir. Tarımsal politikaları doğru belirlememiz, tarımsal potansiyelimizin tamamını kullanabilmemizin önünü açacaktır. Ülkemizin tarım envanteri hazırlanmalıdır."

Bayraktar; planlı, talebe uygun bir üretimin tarım açısından hayati öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Bir sene bir üründe fiyatın yükseldiğini gören çiftçilerimizin, ertesi sene o ürüne yönelmesi nedeniyle ürün bolluğu ve dolayısıyla fiyatlarda aşırı düşüş yaşanabiliyor. Ertesi yıl aynı ürünün fiyatı üretim azlığından yükseliyor. Üretici de tüketici de mağdur oluyor." ifadelerini kullandı.

Tarım sektöründe yapılacak sayımla tarımsal işletme verilerinin ortaya konulacağının altını çizen Bayraktar, bu sayede üretim maliyetleri ve gelirler hakkında da bilgi edinileceğini belirtti.

"Tarım sayımına her türlü desteği vermeye hazırız"

Bayraktar, geçmiş tarım sayımlarında olduğu gibi, 755 ziraat odası ile tarım sayımına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, otomasyon sistemimizle, tarımla ilgili verilere anında ulaşıp, tarımı kesintisiz izleyip, tarımsal politikaların belirlenmesine katkıda bulunuyoruz. Sistemimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Çiftçi Kayıt Sistemi'yle entegre çalışıyor ve Türkiye İstatistik Kurumuna düzenli veri akışı sağlıyor. Nihai olarak ise tarım envanterinin tam ve sağlıklı bir şekilde belirlenmesi şüphesiz tüm paydaşlarıyla Türk tarımını ileri taşıyacak ve rekabet gücünü artıracaktır."