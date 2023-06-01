TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Süt fiyatları baskılanmamalı, yem fiyatları kontrol altına alınmalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, '1 Haziran Dünya Süt Günü'nde, süt üretiminde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, 'Artan nüfusumuz karşısında üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tedbirler alınmalı, süt üretiminin artarak devam etmesi sağlanmalıdır. Bunun için süt fiyatlarını baskılamak yerine, yem fiyatları kontrol altına alınmalı, yetiştiriciye makul fiyatlardan kaba ve kesif yem temin etmenin yolu bulunmalıdır' dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, '1 Haziran Dünya Süt Günü'nde, süt üretiminde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Artan nüfusumuz karşısında üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tedbirler alınmalı, süt üretiminin artarak devam etmesi sağlanmalıdır. Bunun için süt fiyatlarını baskılamak yerine, yem fiyatları kontrol altına alınmalı, yetiştiriciye makul fiyatlardan kaba ve kesif yem temin etmenin yolu bulunmalıdır" dedi. Bayraktar, "Mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı, en fazla yüzde 317 ile elmada görüldü. Mayıs ayında markette en fazla fiyat artışı, yüzde 85 ile havuçta görüldü" diye konuştu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, '1 Haziran Dünya Süt Günü' dolayısıyla bugün bir açıklama yaptı. Bayraktar, şunları söyledi:

"Dünya Süt Günü'nde, farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye'de süt sektörü 2020 yılında 108,6 milyar lira olan hayvansal üretim değerinin yüzde 50,9'unu karşılamıştır. Artan nüfusumuz karşısında üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tedbirler alınmalı, süt üretiminin artarak devam etmesi sağlanmalıdır. Bunun için süt fiyatlarını baskılamak yerine, yem fiyatları kontrol altına alınmalı, yetiştiriciye makul fiyatlardan kaba ve kesif yem temin etmenin yolu bulunmalıdır. Süt fiyatının sahada üretici ile sanayici arasında belirlenmesine devam edilmelidir. Üreticilerimizi küstürmemek, üretimden koparmamak zorundayız. Sektöre tutunmalarını sağlamalıyız. Aksi durumda üreticilerimizi geriye döndürmemiz mümkün olmayacak.

YAĞIŞLAR AFETE NEDEN OLDU: Mayıs ayında gerçekleşen yağışlar ülke genelinde birçok ilde halen devam ederken bazı il ve ilçelerde aşırı yağış, sel, su baskını ve dolu, afete neden olarak tarımsal üretime zarar veriyor. Son günlerde gerçekleşen dolu afeti, Adana'da mısır alanlarına, Denizli'de bağ alanları ve meyve bahçelerine, Malatya'da meyve bahçelerine, Kastamonu'da sarımsak ekili alanlara, Adıyaman'da hububat, badem ve fıstık alanlarına, Amasya'da meyve bahçeleri ve hububat alanlarına zarar verdi. Şiddetli yağış, Aydın'da pamuk alanlarına, Bilecik'te bostanlara ve ahırlara, İzmir'de kiraz bahçelerine, Çankırı'da ahırlara ve ekili alanlara ve Mersin'de tarım alanlarına zarar verdi. Ancak artan üretim maliyetleri ile yeterli geliri elde edemeyen çoğu çiftçimiz, sigorta yaptırmakta zorlanıyor. Bu nedenle sigorta primlerinin makul düzeylere indirilmesi konusunda çalışmalar yapılmalı, devlet desteği artırılmalıdır.

ÜRETİCİ İLE MARKET ARASINDAKİ EN FAZLA FİYAT FARKI ELMADA: Mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı, en fazla yüzde 317 ile elmada görüldü. Elmadaki fiyat artışını, yüzde 302,5 ile maydanoz, yüzde 210 buçuk ile limon, yüzde 200 ile kuru incir takip etti. Elma 4,2 kat, maydanoz 4 kat, limon 3,1 kat, kuru incir 3 kat fazlaya markette satıldı. Üreticide 5 lira olan elma markette 20 lira 84 kuruşa, 1 lira 98 kuruş olan maydanoz 7 lira 97 kuruşa, 6 lira olan limon 18 lira 63 kuruşa, 55 lira olan kuru incir 164 lira 97 kuruşa tüketiciye satıldı.

MARKETTE EN FAZLA FİYAT ARTIŞI, YÜZDE 85 İLE HAVUÇTA: Mayıs ayında markette 37 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 14'ünde fiyat düşüşü görüldü. Markette en fazla fiyat artışı, yüzde 85 ile havuçta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 37 ile sivri biberde görüldü. Mayıs ayında üreticide 30 ürününün 10'unda fiyat artışı olurken 9'unda fiyat düşüşü görüldü. 11 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 54 ile kuru soğan, en fazla fiyat artışı yüzde 140 ile limonda görüldü. Limonda ve havuçta arzda yaşanan daralma, fiyatların yükselmesine yol açtı. Çilek, ıspanak ve maruldaki fiyat artışı, havaların yağışlı gitmesi, üreticilerimizin hasat için tarlalarına girememesi nedeniyle ürün arzında meydana gelen düşüşten kaynaklandı. Kuru soğan arzındaki artış, fiyatların gerilemesine sebep oldu. Sivri biber, patlıcan, domates, maydanoz, kabak gibi sebzelerde tarla üretimine geçilmesinden dolayı arz artışı, fiyat düşüşüne neden oldu. Yumurtada yaşanan fiyat düşüşü, arz ve talepteki değişimden kaynaklandı.

GÜBREDE DÜŞÜŞ YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR: Gübre fiyatlarında son 6 aydır ve yıllık bazda düşüş yaşanmaya devam ediyor. Ürün maliyetinin artmaması, üreticinin mağdur olmaması, üretime darbe vurulmaması için tüm girdilerde de fiyatların makul seviyelerde tutulması gerekmektedir. Sezon başında başımıza geldiği gibi, özellikle kriz zamanlarında spekülatif olarak girdi fiyatlarının artırılmasına fırsat verilmemelidir."