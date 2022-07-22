Twitter'a Elon Musk darbesi! Kullanıcı sayısı artmasına rağmen geliri korkunç şekilde eridi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Twitter, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Twitter'ın yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalışla 1,18 milyar dolara düştü. Şirket, 2021'in ikinci çeyreğinde 1,19 milyar dolar gelir elde etmişti.

YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE DEVASA ZARAR

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 65,6 milyon dolarlık net kar açıklayan sosyal medya şirketi, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 270 milyon dolar zarar etti.

Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına zararı 0,35 dolar oldu.

KULLANICI SAYISI ARTTI

Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak 237,8 milyona ulaştı.

ŞİRKETE GÖRE DÜŞÜŞÜN NEDENİ ELON MUSK'IN SATIN ALMA SÜRECİNDEKİ TAVRI

Satış sürecine ilişkin belirsizlik gelirdeki düşüşün nedenlerinden biri olarak gösterildi

Şirketten yapılan açıklamada, ikinci çeyrek gelirinde yaşanan düşüşün, makroekonomik ortama bağlı olarak reklamcılık sektöründeki ters rüzgarlar ile Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecine ilişkin belirsizliği yansıttığı aktarıldı.

KAZANCI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DE DÜŞEBİLİR

Açıklamada, bekleyen satış süreci göz önüne alınarak üçüncü çeyreğe ilişkin finansal rehberlik sağlanmayacağı da belirtildi.

TWITTER'A YAPILAN TEKLİF

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

ELON MUSK'IN "SPAM VE SAHTE HESAP" RESTİ VE FESİH SÜRECİ

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği ise 8 Temmuz'da bildirilmişti.

Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiğini için Musk'a dava açmıştı.