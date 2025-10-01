TV+ Ekim Ayında Yenilikler Sunuyor

TV+, bu ay izleyicilere sunacağı yeni film, dizi ve belgeselleri izleyicilerine duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödüllü yapımların yanı sıra spor karşılaşmaları ve belgeseller de ekimde TV+ platformunda yer alacak.

Ayın seçkisinde öne çıkan yapımlar arasında başrollerinde Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal'in yer aldığı "Öldürdüğün Şeyler" bulunuyor. Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapan film, yönetmen Alireza Khatami'ye "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandırdı.

Paramount yapımı "Mayor of Kingstown" dizisinin dördüncü sezonu da ABD ile aynı anda ve Türkçe dublaj seçeneğiyle 27 Ekim'den itibaren platformda sunulacak.

Başrolünde Mike McLusky rolüyle Jeremy Renner'ın yer aldığı, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Hugh Dillon, Hamish Allan-Headley, Derek Webster ve Nishi Munshi gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin yeni sezonunda Edie Falco, Lennie James ve Laura Benanti gibi isimler, hikayeye dahil olacak.

Michael Cristofer'in yönetmenliğinde çekilen "The Great Lillian Hall" filmi ise Broadway'in efsane isimlerinden Lillian Hall'un sahneye dönüş sürecinde yaşadığı içsel yolculuğu ele alıyor. Jessica Lange, Kathy Bates ve Lily Rabe'in başrollerinde yer aldığı yapım, izleyiciyi hem kırılgan hem de ilham verici bir hikayenin içine çekecek.

Monsieur Aznavour, Charles Aznavour'un hayat yolculuğunu konu alıyor

Mehdi Idir ve Grand Corps Malade'in yönettiği, Tahar Rahim'in başrolde olduğu "Monsieur Aznavour" filmi, sanatçı Charles Aznavour'un hayallerine uzanan yolculuğunu izleyiciye taşıyacak. Film, 1930'lardan itibaren bir göçmen çocuğun tutkuyla dolu sahne arayışını, Edith Piaf'ın dokunuşuyla başlayan parıltılı kariyerini ve perde arkasındaki fedakarlıkları gözler önüne serecek. Müziğin dönüştürücü gücünü hissettiren bu biyografik drama, hem Fransız şansonlarına hem de Aznavour'un yaşamına saygı duruşu niteliği taşıyor.

Todd Haynes imzalı, başrollerinde Natalie Portman ve Julianne Moore'un yer aldığı 2023 yapımı "May December" filmi, geçmişte ülke gündemini sarsan bir aşk hikayesinin yansımalarını işliyor. Oscar'da "En İyi Orijinal Senaryo" dalında aday gösterilen yapıt, Golden Globes'ta ise Charles Melton'a "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Natalie Portman'a "En İyi Kadın Oyuncu" ve Julianne Moore'a "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü getirdi.

Tarik Saleh'in yönetmelik koltuğuna oturduğu 2022 yapımı "Boy From Heaven", Mısır'daki dini ve siyasi dengeleri ele alıyor. Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı film, Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülüne layık görüldü.

Berlusconi belgeseli 10 Ekim'de

Üç bölümden oluşan "Berlusconi: Condemned to Win" belgeseli de İtalya'nın eski başbakanı ve medya patronu Silvio Berlusconi'nin siyaset, medya ve futbol dünyasındaki yükselişini konu alıyor.

Yönetmen Sam Blair'ın çalışmasıyla hayat bulan yapım, Berlusconi'nin bilinmeyen yönlerini keşfetmek isteyenler için kaynak niteliği taşıyor. Belgesel, 10 Ekim'den itibaren ekranlara gelecek.