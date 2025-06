TV+, Bu Yaz Açık Hava Sinema Gösterimleri Düzenliyor

TV+, bu yaz da Yapı Kredi bomontiada ve Terminal Kadıköy'de açık hava sinema gösterimleri düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki lokasyonda toplam 16 film gösterilecek programda "My Favourite Cake"ten "Spider-Man: Homecoming"e, "Maria"dan "Conclave"e kadar beğeni toplayan pek çok yapım yer alıyor.

"TV+ ile bomontiada Açık Havada Sinema" gösterimleri bu yaz 1 Temmuz-26 Ağustos arasında her salı akşamı gerçekleştirilecek.

Yapı Kredi bomontiada da düzenlenecek etkinlikte toplam 8 film sinemaseverlerle buluşacak. Gösterim programında "Maria", "Wonder" ve "The Garfield Movie" gibi yapımlar yer alacak.

Bu yıl ilk kez Anadolu Yakası'na da taşınan etkinlik kapsamında, "TV+ ile Terminal Kadıköy Açık Havada Sinema Geceleri", 10 Temmuz-28 Ağustos döneminde her perşembe düzenlenecek.

Söğütlüçeşme Marmaray ve metrobüs istasyonlarının yanı başında yer alan, gün içinde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Terminal Kadıköy, sinemaseverlerin buluşma noktası olacak.

Yol temasıyla öne çıkan "Lion" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" gibi filmlerin de yer aldığı seçkide toplam 8 film gösterilecek.

Yapı Kredi bomontiada'da 1 Temmuz'da Maria, 8 Temmuz'da My Favourite Cake, 22 Temmuz'da "Conclave" filmleri izlenebilirken, Terminal Kadıköy lokasyonunda 10 Temmuz'da "Lion", 17 Temmuz'da "Bir Zamanlar Anadolu"da, 24 Temmuz'da "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" ve daha birçok film, farklı tarihlerde izleyiciyle buluşacak.