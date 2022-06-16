Tuzla İstihdam Fuarı, iş ve kariyer fırsatlarıyla kapılarını açtı

İSTANBUL - Tuzla Belediye'si tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı, iş ve kariyer fırsatlarıyla kapılarını açtı. 250 firmanın katıldığı fuarda, 20 bin iş arayan vatandaşın işe yönlendirilmesi hedefleniyor.

Tuzla'da 5.'si düzenlenen ve işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Fuarı, kapılarını açtı. Açılışa, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve birçok iş arayan katıldı. 2021 yılının kasım ayında gerçekleştirilen 4'üncü Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda 15 bin iş arayan vatandaş işe yönlendirilirken bu sene 250 firmanın katıldığı fuara, 20 bin iş arayan vatandaşın işe yönlendirilmesi hedefleniyor. Açılış programı sonrasında Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve firmalar arasında Tuzla'daki 12 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olacak bin 126 lise son sınıf öğrencisine okul sonrası iş garantisi sağlayacak protokol fuar çerçevesinde imzalandı.

"Hedefimiz 250 firmayla beraber 20 bin kişiye istihdam sağlayabilmek"

20 bin iş arayan vatandaşın işe yönlendirilmesi hedeflediklerini söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bugün bizim gelenekselleşmiş olan bir istihdam fuarımızı yine yapıyoruz. Pandemiden sonra ara vermiştik. Geçen yıl yaptık ve 15 bin kişiyi geçen yıl işe yerleştirdik. Bugünkü hedefimiz 250 firmayla beraber 20 bin kişiye istihdam sağlayabilmek. Bu ilçemizin dezavantajı gibi görünen iş yerlerinin varlığını inşallah avantaja çevirerek de Tuzlamız'daki iş gücü isteyenleri özellikle iş sahibi olmak isteyenlerle beraber buluşturuyoruz ve bu fuarın en büyüğünü İstanbul'da yapmaktan da gururluyuz. İnşallah daha iyilerini de yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

"Kendimize uygun bir iş bulmak için geldik"

İş arayan vatandaşlardan Yalçın Yörükoğlu ise "İş başvurusu ve buradan kendimize uygun bir iş bulmak için müracaat yapmaya geldik. İnşallah bizim için hayırlısı olur. Belediyenin Tuzla için iş başvuru konusunda önemli çalışmaları var. Tuzla İstanbul'un en büyük sanayi bölgelerinden biri belediye bu konuda gayet duyarlı davrandı." ifadelerini kullandı.

İş verenlerden Melisa Cebeci ise "Çok büyük bir organizasyon yapılmış. Yapılan emek de çok büyük. Öncelikle ben Tuzla Belediyesi'ne ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bizim de iş vermede belli bir sayıya ulaşmak işin hedefimi var. Bu büyük organizasyonda da bu sıraya ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.