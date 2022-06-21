TÜV Austria denizlere açılıyor

TÜV Austria ve yerel yat tasarım ve yapım şirketi Bodrum Denizcilik ortaklığı TÜV Austria Marine, yatlar için danışmanlık ve muayene hizmetleri sunacak.

Endüstri, enerji, altyapı, taşımacılık ve siber güvenliği alanlarında denetim, muayene, sertifikalandırma ve eğitim hizmetlerinin önde gelen, bağımsız sağlayıcısı TÜV Austria, otomotiv, teleferik ve demiryolu çözümleri portföyüne denizcilik sektörüne yönelik hizmetleri ekledi. Şirket ve yerel yat tasarım ve yapım şirketi Bodrum Denizcilik ortaklığı TÜV AUSTRIA Marine, bundan böyle yatlar için danışmanlık ve muayene hizmetleri sunacak.

"Yerel sulara yelken açıyoruz"

"İkinci el eğlence tekneleri çok rağbet gördükleri gibi kullanım süresince kaçınılmaz olarak yıpranmaya uğrarlar" diyen TÜV Austria Turk Ülke Müdürü Yankı Ünal, "Bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenip onaylanan fonksiyon değerleri, ikinci el yat satan ve alanlar için paha biçilmez kıymettedir. TÜV Austria, güvenlik ve kalite denetim hizmetlerinde Türk denizcilik sektörünün güvenilir uluslararası çözüm ortağı olacaktır" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi