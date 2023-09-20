Tütün Ürünleri Dağıtım Araçlarına Yönelik Düzenleme Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların dağıtım araçlarının beyaz renkte olmasını zorunlu hale getirdi. Ayrıca, alkollü içki satış belgesi düzenlenen iş yerlerinde perakende tütün mamulü ve alkollü içki satış belgesi verilmeyecek.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, tütün ürünleri sektörüne ait dağıtım araçlarının yalnızca beyaz renkli olmasına dair düzenleme yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın, tütün mamulleri ve alkollü içki satış ve sunumuna ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; değişiklik Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun talebi üzerine Türkiye'nin 'Tütün Kontrolü Strateji Eylem Planı' çerçevesinde hazırlandı. Buna göre; tütün mamulü sektöründeki firmaların dağıtım araçları beyaz renkte olacak. Firmalara ait tüm araçlar üzerinde yer alabilecek bilgilere ilişkin kısıtlama ve düzenlemeler öngörüldü. Firmalara 1 yıllık uyum süresi tanınacak.

Açık alkollü içki satış yapılan iş yerleri için perakende tütün mamulü ve alkollü içki satış belgesi düzenlenemeyecek. Bar, içkili restoran gibi işletmeler için farklı bir iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilmiş olsa dahi açık alkollü içki satış belgesinin yanında perakende alkollü içki veya perakende tütün mamulü satış belgesi tanzim edilemeyecek. Değişiklik öncesinde düzenlenmiş satış belgeleri geçerliliklerini koruyacak.