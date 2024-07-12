Tütün Sektörü 2024 Yılında 1 Milyar Dolar İhracat Hedefliyor

Tütün sektörü, 2024 yılının ilk yarısında 451 milyon dolarlık ihracat performansıyla 2023 yılının ilk yarısındaki ihracat seviyesini korumayı başardı. Tütün sektörü 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleştireceği ihracatlarla yılsonunda 1 milyar dolar ihracat hedefliyor.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği verilerine göre; yaprak tütün ihracatı yüzde 21'lik artışla 107,6 milyon dolardan 130,6 milyon dolara çıkarken, sigara ihracatından 218 milyon dolar, nargilelik tütün ihracatından 38 milyon dolar döviz getirisi sağlandı. Diğer tütün ürünleri ihracatından da 65 milyon dolarlık ihracat kayda alındı.

2023 yılında ihracatta yüzde 11'lik artış hızı yakaladıklarını ve 922 milyon dolar döviz getirisi sağladıklarını dile getiren Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, 2024 yılının ikinci yarısında yapacakları ihracatla 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmaya çalışacaklarını kaydetti.

Tütün sektörünün ihracat geliri yanında sağladığı istihdam ve vergi geliriyle Türkiye için kritik bir sektör olduğunun altını çizen Umur, "Türkiye, dünya tütün üretiminde yedinci sırada yer alırken, oriental tütün üretiminde ise dünya lideri. Türkiye'de üretilen sigaralarda yerli harman oranının yüzde 15'ten kademeli olarak yüzde 30'a çıkarılması kararı sonrasında Virginya ve Burley tipi tütün üretiminde önemli aşamalar kaydettik. Virginia tipi tütünde 20 milyon kilo üretimi geçtik, 30 milyon kiloya ilerliyoruz. Burley tütününde de 6 milyon kilo üretime ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türt tütün sektöründe sürdürülebilirlek temelli projelerle yollarına devam ettiklerinin altını çizen Umur şöyle devam etti; "Dünya standartlarını rahatlıkla karşılayabilen üretim teknolojilerine sahibiz. Ürünlerimizin kalitesi, üreticilerimizle yapılan sözleşmeli üretim ve sürdürülebilir tarım hedefine ulaşmak adına faaliyetlerimiz var. Üretimi artırmak, ihracat artışını desteklemek maksadıyla tütün tarımında sürdürülebilirlik çerçevesinde tütün ihracatçısı firmalardan oluşturulan çalışma grupları ile üretim, çevre, altyapı, işgücü, tütün tarımında su kullanımı gibi alanlarda çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütmekteyiz. Bu projeler çerçevesinde; 60 bin tütün üreticimizin tarımsal girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla Çiftçi Avantaj Kartı (ÇAK) faaliyete geçirdik. Tütün üreticilerine özel indirimler sunan firmalar oluşturulan kartlara tanımlanarak üyelik sistemi oluşturuldu. Kişisel koruyucu ekipmanlarının standardizasyonu ve geliştirilmesi üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin boş ambalajlarının toplanma merkezlerinde toplanması, imhası ve geri dönüşümü ile ilgili projelerin hayata geçmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Tütün ihracatında zirvede Irak, ABD ve İran var

Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında 103 ülkeye tütün ve tütün mamulleri ihraç ederken zirvede 68 milyon dolarlık taleple Irak yer aldı. Irak'ı 61 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri takip ederken, İran'a tütün ve tütün mamulleri ihracatı yüzde 195'lik artışla 14 milyon dolardan 42 milyon dolara çıktı.

Yaprak tütün ihracatında İran 39,6 milyon dolarlık taleple öne çıkarken, sigara ihracatında lider ülke 18,6 milyon dolarla Irak oldu. Irak, nargile tütünü ihracatında da 47,8 milyon dolarlık taleple zirvede yer aldı. - İZMİR