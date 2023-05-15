Tütün ekimleri yoğunlaştı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tütün dikimleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tütün dikimleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesinde yoğun bir şekilde yürütülen tütün dikimlerinde fideler toplanarak tarlalara ekilmeye başlandı. Günlük 8 saat çalışan işçiler 500 TL yevmiye alırken kiralanan traktörler için ise üreticiler 8 saatliğine 2 bin 200 TL ödeme yapıyor.

Dadağlı Mahalle Muhtarı İlyas Tosun, "Mahallemizde bu yıl 500 dönümlük alanda tütün dikimi olacak. Tütün dikim işçilerine günde 8 saat için 500 TL ödeme yapılıyor. Kiralanan traktörlerin sahiplerine ise günlük 8 saatten yevmiyesi 2 bin 200 TL'den yapılıyor. Tütün iyi para ediyor ve üreticilerimiz tütün ekimlerini yoğun bir şekilde devam ettiriyor. - MANİSA