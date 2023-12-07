TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Öncesi Resepsiyon Düzenlendi
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde Ankara Sheraton Otel'de bir resepsiyon düzenledi. TÜSİAD üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları, STK temsilcileri, büyükelçiler, basın mensupları ve diğer davetlilerin katıldığı resepsiyonda, Bekir Ünlüataer ve orkestrası Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde resepsiyon düzenledi.
Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen resepsiyona, TÜSİAD üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, büyükelçiler, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.
Davetlileri, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan karşıladı.
Resepsiyonda, Bekir Ünlüataer ve orkestrası Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.