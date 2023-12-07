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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Öncesi Resepsiyon Düzenlendi

7 Aralık 2023 21:12 Son Güncelleme: 21:14 Abone Ol

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde Ankara Sheraton Otel'de bir resepsiyon düzenledi. TÜSİAD üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları, STK temsilcileri, büyükelçiler, basın mensupları ve diğer davetlilerin katıldığı resepsiyonda, Bekir Ünlüataer ve orkestrası Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.