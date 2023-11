Tüsiad Yönetim Kurulu Brüksel ve Berlin'de Temaslarda Bulundu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti Brüksel ve Berlin'de temaslarda bulundu.

TÜSİAD, 14-17 Kasım arasında gerçekleştirilen Brüksel ve Berlin temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, TÜSİD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki heyetin yaptığı gerçekleştirdiği temaslarda, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu güncellemenin, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital tek pazar entegrasyonunu içermesinin taşıdığı önem vurgulandı. Türkiye-AB entegrasyon ortaklığının Avrupa'nın siyasi, ekonomik ve sosyal direncine katkısı ve ekonomik gelişmelere ilişkin Türk iş dünyasının görüşleri aktarıldı.

Ayrıca yeşil ve dijital dönüşüm, net-sıfır sanayi dönüşümü, enerji ve gıda güvenliği, küresel ticaret gündemi ve değer zincirlerinde yapılanma konuları da görüşmelerde ele alındı.

Brüksel temas programı:

14 Kasım'da AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve TÜSİAD ortaklığında TÜSİAD AB-Brüksel Temsilciliği binasında Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna "Küresel zorluklar, AB ve Türkiye: İş dünyasının rolü" temalı bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Olivér Várhelyi onur konuşmacısı olarak katılarak, Türkiye'nin bir aday ülke ve AB'nin kilit ortağı olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve zor bir bölgede stratejik ortak olduğuna dikkat çekti. Açılış konuşmaları AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapılan etkinlikte, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Genel Direktörü Markus Beyrer konuk konuşmacı olarak katkı sağladı.

AB-Türkiye ilişkilerinde yol haritasına ilişkin olarak Avrupa Politikalar Merkezi-EPC ortaklığında 15 Kasım'da bir panel düzenlendi. Açılış konuşmaları Orhan Turan ve EPC CEO'su Fabian Zuleeg tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Genişlemeden Sorumlu Eski AB Komiseri ve EPC Genişleme Politikası Görev Gücü Başkanı Stefan Füle, AB Dış Eylemler Dairesi Türkiye Bölümü Şefi Baiba Aleksejuka-Tavaresa, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi B. Can Yücaoğlu ve Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Genel Direktör Yardımcısı Luisa Santos konuşmacı olarak yer aldı. AB-Türkiye ilişkilerinin somut işbirliği alanlarında ilerlemesinin önemine dikkat çeken konuşmacılar, katılım müzakerelerinin dönüştürücü gücünü ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yoluyla ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesinin önümüzdeki süreçte kilit rolünü değerlendirdi.

Brüksel'de gerçekleştirilen ikili görüşmeler:

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı,

Avrupa Parlamentosu (AP) – TBMM Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky ve AP üyesi ve Gümrük Birliği Raportörü Dr. Andrey Kovatchev,

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Dış Politika Başdanışmanı Simon Mordue,

AB Komisyonu Ekonomi ve Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'in Kabine Şefi Michael Hager,

Ekonomiden Sorumlu AB Komiseri Gentiloni'nin Kabine Şefi Fabrizio Balassone,

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ticaret Danışmanı Tomas Baert,

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Yüksek Temsilci Borrell'in Kabine Şefi Camilo Villarino,

AB Dış Eylemler Dairesi Genel Sekreteri Stefano Sannino.

Brüksel ziyaretine TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkanı B. Can Yücaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İzel Levi Coşkun, Perihan İnci, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı Azmi Gümüşlüoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Ebru Dicle, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Hale Hatipoğlu ve TÜSİAD AB & BusinessEurope Temsilcisi A. Dilek Aydın katıldı.

Berlin temas programı:

16 – 17 Kasım tarihlerinde temaslarına Berlin'de devam eden heyet, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya Ekonomi ve İklim Bakanlığı, TÜSİAD'ın Almanya'daki muadil kuruluşu BDI, Almanya Meclisi Üyeleri ve Alman – Türk İleri ICT Araştırma Merkezi ile görüştü.

16 Kasım'da "European School of Management and Technology" ve "Berlin Bosphorus Initiative" ortaklığında, açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından gerçekleştirilen "Küresel girişimcilik ortamındaki mevcut dinamikler & Almanya ile Türkiye start up ekosistemleri arasındaki ortaklıklar: Berlin ve İstanbul örnekleri" başlıklı bir oturum düzenlendi.

Ayrıca ziyaret kapsamında, TÜSİAD'ın Almanya'daki muadil kuruluşu BDI Genel Direktörü Tanja Gönner başkanlığındaki heyet ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye – Almanya ekonomik ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, TÜSİAD-BDI ortak çalışma alanları, her iki kuruluşun da üye olduğu Avrupa özel sektör temsil örgütü BusinessEurope çalışmaları ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet ayrıca Prof. Şahin Albayrak'ın ev sahipliğinde, Berlin Teknik Üniversitesi Alman-Türk İleri ICT Araştırma Merkezini ziyaret etti.

Berlin'de gerçekleştirilen ikili görüşmeler:

Bundestag Milletvekili, CDU Yönetim Kurulu üyesi Serap Güler,

SPD Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid ve Bundestag Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz,

Alman-Türk Meclis Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks ve Grup üyeleri,

Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Tjorven Bellmann,

Almanya Ekonomi ve İklim Bakanlığı Avrupa Politikası Genel Direktörü Dr.Kirsten Scholl.

Berlin ziyaretinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkanı B. Can Yücaoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Ebru Dicle, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Hale Hatipoğlu, TÜSİAD Berlin Temsilcisi Alper Uçok ve AB Projeler Direktörü Nur Beler Levi yer aldı.