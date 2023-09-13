TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü Projesini Başlattı

TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM), Türkiye'nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü projesini başlattı. Proje, enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması, enerji tasarrufu potansiyelinin ortaya konulması ve rehberlerle katkı sağlanması hedefleniyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM), " Türkiye'nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü" projesini başlattı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtım toplantısı bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli'nin katılımıyla TÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanayinin enerji verimliliği potansiyelinin en üst düzeyde pratiğe aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Türkiye'nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü" projesi ile enerji verimliliği konusunda farkındalığın en üst seviyeye çıkarılması, sanayinin öncü sektörlerinde enerji verimliliği ve tasarrufu potansiyelinin uluslararası referanslarla kıyaslanarak ortaya konulması, enerji tasarrufundan verimliliğe doğru giden sürece hazırlanacak rehberlerle katkı sağlanması hedefleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, etkinliğin açılışında çevrimiçi yaptığı konuşmasında dünyada fosil yakıt döneminin sona ermeye başladığını ve kömür, petrol ve doğal gaz talebinin 2030'dan önce zirveye ulaşacağını belirterek "Bu zirveler, daha temiz enerjiye geçişin hızlandığını ve iklim değişikliğini önleme çabalarının ilerlediğini gösteriyor. Ancak küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için daha güçlü ve hızlı politika önlemlerine ihtiyaç var. Etkin enerji verimliliği politikaları ise çözümün en önemli parçalarından biridir." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise TÜSİAD olarak enerjiyi daha akılcı, pratik ve inovatif yöntemlerle kullanarak daha az tüketen, tasarımdan üretime tüm değer zincirinde verimliliği artıran ve buna uyumlu olarak tüketici alışkanlıklarının değişimini teşvik eden kültürel bir dönüşümün kritik önemde olduğuna inandıklarını aktardı.

Bu dönüşümü gerçekleştirmek için enerji verimliliğinin değer zincirindeki aktörlerin öncelikli gündemi olmasına ve bir enerji verimliliği seferberliğine ihtiyaçları olduğuna işaret eden Turan, bu kapsamda EÇEM işbirliğinde söz konusu projeyi hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar da iklim değişikliğinin giderek derinleşen etkileri ve küresel gelişmelerin yol açtığı enerji arz güvenliği riskleri nedeniyle sürdürülebilir enerji sistemlerinin daha kritik hale geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"TÜSİAD olarak iklim değişikliği ile mücadelede temiz enerjiye geçişe büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda enerji verimliliği alanındaki gelişmelerin en önemli çözüm araçlarından biri olduğuna ve bir enerji verimliliği seferberliğinin gerekliliğine inanıyoruz."