TÜSİAD'ın İş Fikri Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu

TÜSİAD'ın Türkiye genelinde düzenlediği Bu Gençlikte İŞ Var! Programı kapsamında gerçekleştirilen Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması'nın kazananları açıklandı. Palgae birincilik ödülünü, Elektroplax ikincilik ödülünü, Fuway ise üçüncülük ödülünü kazandı.

TÜSİAD'ın Türkiye genelinde yenilikçi bakış açısını yaygınlaştırmak ve girişimcilik dönüşümünü tetiklemek amacıyla 2011 yılından bu yana düzenlediği Bu Gençlikte İŞ Var! Programı kapsamında 18-30 yaş arası gençlere yönelik olarak hayata geçirdiği Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması'nın kazananları belli oldu.

TÜSİAD açıklamasına göre, erken aşama girişimcilik programı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! kapsamında bu yıl İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması'nın 2023 final töreni çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Törende jüri üyeliklerini TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı Dr. İzel Levi Coşkun, Bu Gençlikte İŞ Var! Çalışma Grubu Eş Başkanı Zeynep Köksal Yaykıran, Çalışma Grubu Üyesi Çiğdem Toraman, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ve İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Emre Ölçer üstlendi.

Mart ayında başlayan yarışma sürecinde eğitim ve mentorluk almaya hak kazanan 57 ekip arasından seçilerek finale kalan Electroplax, Fuway, Gojenie, Kernel Dynamics, Metadoxia, Palgae, Sorslab ekiplerinin iş fikirlerini sunduğu törende; karbon yakalama teknolojisi ile alg tabanlı biyoplastik hammaddesi üreterek endüstriyel atıkları döngüsel ekonomiye kazandıran Palgae birincilik ödülünü; kullan at sınıfına ait şarj edilemeyen özellikteki alkali pilleri, güneş enerjisi ile şarj ederek tekrar kullanıma kazandıran Elektroplax ikincilik ödülünü; insanların adım attıklarında kaldırım taşında oluşan basıncı elektrik enerjisine dönüştürmeyi amaçlayan yeşil enerji girişimi Fuway üçüncülük ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, gençlerin enerjisi, yaratıcılığı ve tutkusunun geleceği şekillendirmede kritik bir rol oynadığını belirterek, "TÜSİAD olarak ilk günden beri amacımız gençlerimizin iş fikirlerine rehberlik etmek ve onları girişimcilik yolculuklarında yalnız bırakmamak.

Cesur adımları ve yenilikçi düşünceleri toplumumuzda dönüşümü başlatma gücüne sahip. Bu nedenle TÜSİAD olarak genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.