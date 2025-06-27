TÜSİAD Dönüşümü Başlat! Yarışmasının Kazananları Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD'ın genç girişimcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması'nın 2025 yılı kazananları belirlendi. Cellunanotech birinci, Clear Cart ikinci ve Lawducatıon üçüncü oldu. Yarışmaya 18-30 yaş arası gençler katıldı ve yenilikçi fikirleriyle öne çıktılar.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) genç girişimcileri desteklemek amacıyla 14 yıldır sürdürdüğü TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Programı kapsamında hayata geçirilen Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması'nın 2025 yılı kazananları belli oldu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 18-30 yaş gençlerin katıldığı yarışmada yenilikçi fikirleriyle öne çıkan Cellunanotech ekibi birincilik ödülünü alırken, Clear Cart'ın ikinci, Lawducatıon'ın ise üçüncü olduğu yer aldı.

Martta başlayan yarışma sürecinde eğitim ve mentörlük desteği alan 26 ekip arasından seçilen 10 ekibin finale kalarak iş fikirlerini sunduğu belirtilirken, kazanan ekipler 25 Haziran Çarşamba günü çevrim içi düzenlenen final töreninde açıklandı.

Törende konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, gençlerin ortaya koyduğu fikirlerin önemine dikkati çekerek yarışmaya katılanlara şöyle seslendi:

"Bu yıl sizler, yapay zekadan sürdürülebilirliğe, finansal teknolojilerden afet dayanıklılığına kadar pek çok alanda özgün ve toplumsal etkisi yüksek çözümler geliştirdiniz. Cesaretle ortaya koyduğunuz fikirler, bize bir kez daha gösteriyor ki Türkiye'nin en büyük potansiyeli gençler."

TÜSİAD olarak gençlerin potansiyelinin önünü açmayı, desteklemeyi ve güçlendirmeyi görev bildiklerini aktaran Turan, "İşte bu yüzden Dönüşümü Başlat! bizim için yalnızca bir yarışma değil bir ekosistem yaratma çabası, bir kültür inşa etme adımıdır." dedi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye önerildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.