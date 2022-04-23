TÜSİAD'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye'nin inşası ancak bilimsel ve eleştirel düşünebilen, yenilikleri takip eden, öğrenen ve uygulayan, çevreye duyarlı ve farklılıklara saygılı bir nesille mümkün olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

TÜSİAD'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin yapılan açıklamada, eşitliğe ve özgürlüğe dayalı bir geleceğin, milli birlik ve toplumsal çoğulculuğun temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu kutladıkları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin tüm kurucu kuşaklarını saygı ve minnetle andıkları bildirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye'nin geleceği olan çocuklara bilimsel, toplumsal, demokratik ve ekonomik açıdan gelişmiş bir ülke bırakma sorumluluğunu da hatırlattığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için çocuklarımıza hayal etmelerini ve hayallerini gerçekleştirmelerini destekleyecek becerileri kazandıracağımız bir eğitim ve öğrenme ekosistemi yaratabilmemiz önceliklidir. Çocukların fırsat eşitliği içinde kaliteli eğitime erişimleri ve sağlıklı bireyler olarak gelişmeleri için uygun ortamı sunabilmek en önemli görevlerimiz arasındadır.

Gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye'nin inşası bilimsel ve eleştirel düşünebilen, yenilikleri öğrenen ve uygulayan, çevreye duyarlı ve farklılıklara saygılı bir nesille mümkün olacaktır.

İş dünyası olarak, çocuklarımızın potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri, Cumhuriyet değerleri ışığında özgür düşüncenin esas alındığı bir geleceğin inşası için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."