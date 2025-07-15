TÜSİAD'dan 15 Temmuz Açıklaması: Demokrasi ve Cumhuriyet Vurgusu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada 9 yıl önce ülkenin demokratik hukuk düzenine karşı gerçekleştirilen darbe girişimi karşısında Cumhuriyet'e ve demokrasiye sahip çıkan, bu uğurda canlarını ortaya koyan tüm yurttaşların ve güvenlik görevlilerinin saygı, rahmet ve minnetle anıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz, yalnızca bir kalkışmanın bastırılması değil, halk iradesinin, anayasal düzenin ve ortak geleceğimizin kararlılıkla savunulmasıdır. Cumhuriyetimizin temel değerleri olan laiklik, çoğulculuk ve özgürlükler, aynı zamanda ortak yaşamımızın teminatıdır. TÜSİAD olarak Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."