TÜSİAD'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Emeğe ve sosyal haklara saygılı bir çalışma kültürü, demokrasinin ve kapsayıcı büyümenin temel unsurlarındandır.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Emeğe ve sosyal haklara saygılı bir çalışma kültürü, demokrasinin ve kapsayıcı büyümenin temel unsurlarındandır. " ifadeleri kullanıldı.

TÜSİAD'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, emeğe ve sosyal haklara saygılı bir çalışma kültürünün, demokrasinin ve kapsayıcı büyümenin temel unsurlarından olduğu ifade edildi.

Adil ve elverişli çalışma şartları ile iş sağlığı ve güvenliğinin temel insan hakları olarak çağdaş bir çalışma yaşamının vazgeçilmezleri olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeleri yer verildi:

"Çalışma hayatını daha iyi standartlara kavuşturan, kayıt dışılık, işsizlik ve yoksullukla mücadele eden, insana yakışır işleri çoğaltan politikalar kritik önemdedir. Bu doğrultuda işçi-işveren-devlet arasında sosyal diyalog mekanizmasını en etkin şekilde işletmemiz çalışma barışı ve toplumsal refah açısından önceliklidir. Tüm dünyada dönüşmekte olan çalışma yaşamında, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması için insanın yetkinliklerine yatırıma odaklanmalıyız.

Başta gençler olmak üzere nitelikli iş gücünün ülkemizde potansiyelini gerçekleştirmesi için gereken koşulları oluşturmak; kadın-erkek tüm çalışanların fırsat eşitliği çerçevesinde nitelikli işlere ulaşmasını ve istihdamda kalıcı olmasını destekleyen bir ortamı sağlamak önceliğimiz olmalıdır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, refah yaratan ve refahın adil bölüşümünü sağlayan bir Türkiye için çalışmalıyız. Üretim, hizmetler, bilim, sanat gibi hayatın her alanında emekleriyle değer yaratanların '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız."