TÜSİAD Başkanı: Enflasyonla mücadelede sıkı duruşun devamını bekliyoruz

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki sıkı adımları ve sadeleşmenin önemli bir gelişme olarak öne çıktığını ifade ederek, sıkı duruşun 2024 yılında da devam etmesini beklediklerini söyledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki sıkı adımları ve sadeleşmenin önemli bir gelişme olarak öne çıktığını ifade ederek, sıkı duruşun 2024 yılında da devam etmesini beklediklerini söyledi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 21. Girişimcilik Günleri'nin ödül töreni Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

Turan, törende, gelişen yeni nesil teknolojilerin sektörlerin omurgasını oluşturduğunu belirterek, "Enerjiden sağlığa, tarımdan otomotive kadar birçok alanda katma değerli yüksek teknoloji ürünleri, kaldıraç etkisi yapıyor. Dünyaya yenilikçi çözümler sunan girişimleri yetiştiren güçlü bir ekosistemi Türkiye'de inşa etmeyi, tüm paydaşların ortak görevi olarak görüyoruz." dedi.

TÜSİAD olarak son 10 yılda girişimcilik alanındaki çalışmaların yaygınlaşmasını artıracak faaliyetler yürüttüklerini vurgulayan Turan, girişimciliğin ülkeler için olumlu etkisinin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Girişimcilik ekosisteminin güçlenmesinde önemli faktörlerden birinin de makroekonomik istikrar olduğunu dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Merkez Bankasının enflasyonla mücadeledeki sıkı adımları ve sadeleşme, bu süreçte önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Sıkı duruşun 2024 yılında da devam etmesini bekliyor, içinden geçtiğimiz dönüşüm sürecinin hedeflerimize paralel olarak potansiyelimizi ortaya çıkaracak koşulları sağlamasını temenni ediyoruz. Enflasyonla mücadelede başarılı olabilmek bütün paydaşların mutabakatını gerektirir. Bu zorlu süreçte kararlılıkla devam ettiğimiz takdirde enflasyonla mücadelede başarılı olacağımıza inanıyorum. Merkez Bankasının 2024 yılı için belirlediği dezenflasyon hedeflerine ulaşmak, hepimizin kararlılığına bağlıdır."

Turan, doğrudan yabancı yatırımcılardan daha fazla pay alabilmek için, yatırımcıların güven duyduğu ve ülkenin stratejik vizyonuna inandığı sağlam, şeffaf, öngörülebilir bir ortam inşa etmekle işe başlanması gerektiğini aktardı.

Öngörülebilirlik konusunda mesafe alınmaya başlandığını ifade eden Turan, Avrupa Birliği ile uyumlu yasal düzenlemeler ve yeşil dönüşüm gibi makro politikalarda da işbirliği çabalarının sürdüğünü söyledi.

Turan, yeşil teknolojilere olan talebin giderek büyüdüğünü ve sürdürülebilir geleceğin temellerinin dijital teknolojilerle inşa edildiğini belirterek, "Örneğin pil teknolojisindeki gelişim elektrikli araç pazarında büyümeyi, gelişmiş depolama çözümleri ve akıllı enerji teknolojileri, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji üretimine olan talebi genişletti. İmalat sanayisinde de makine duruş süreleri giderek kısalıyor, enerji verimli üretim teknikleri giderek yaygınlaşıyor. Aynı zamanda şirketlerin tedarik zincirlerindeki dijital dönüşüm ihtiyacına artan bir farkındalık geliştiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

Yapay zeka, 5G teknolojileri, robotik ve otomasyon başta olmak üzere yeni nesil teknolojilerin en çok etkilediği alanlardan birinin çalışma hayatı olacağına dikkati çeken Turan, "Bu durum, insanın yerini makineler mi alacak sorusunu gündeme getirse de aslında yeni iş fikirlerini, fırsatlarını ve insanın kendi becerilerine devamlı yatırım yapma şartını da beraberinde getiriyor." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise tüm dünyada kentler arasındaki rekabetin artık girişimcilik, teknoloji ve inovasyonla belirlendiğini, bu kapsamda girişim ekosistemine destek verdiklerini aktardı.

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı da son yıllarda Türkiye'de girişimcilik konusunda başarı grafiğinin hızla yükseldiğini, bu alanda gençlerin ve kadın girişimcilerin artmasının gelecek adına umutlandırdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından törende, "2023 ANSİAD Yılın Girişimcisi Ödülü" Barış Büyükyörük'e, "2023 ANSİAD Girişimcilik Günleri Güngör Pekşen Yeşil Ödülü" Antalya Ticaret Borsasına verildi.

Törende ayrıca, ANSİAD 11.İş Fikri Proje Yarışması Ödülleri de takdim edildi.