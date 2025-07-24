TUSAŞ, Endonezya ile 48 KAAN Uçağı Sözleşmesi İmzaladı

TUSAŞ, Endonezya ile 48 KAAN Uçağı Sözleşmesi İmzaladı
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Türk Havacılık Uzay Sanayii, Endonezya ile 48 adet KAAN uçağı tedariği için önemli bir sözleşme imzaladı. Anlaşma ayrıca üretim, mühendislik ve teknoloji paylaşımını da kapsıyor.

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii, Endonezya ile 48 adet KAAN uçağının tedariği konuşundan anlaşma sağlandığını duyurdu.

Tusaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Endonezya ile KAAN projesine yönelik önemli bir sözleşmeye imza attık. PT Republik Aero Dirgantara ve PT Dirgantara Indonesia ile yapılan anlaşma, 48 adet KAAN uçağının tedarikiyle birlikte; üretim, mühendislik ve teknoloji paylaşımını kapsıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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