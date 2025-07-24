TUSAŞ, Endonezya ile 48 KAAN Uçağı Sözleşmesi İmzaladı

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii, Endonezya ile 48 adet KAAN uçağının tedariği konuşundan anlaşma sağlandığını duyurdu.

Tusaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Endonezya ile KAAN projesine yönelik önemli bir sözleşmeye imza attık. PT Republik Aero Dirgantara ve PT Dirgantara Indonesia ile yapılan anlaşma, 48 adet KAAN uçağının tedarikiyle birlikte; üretim, mühendislik ve teknoloji paylaşımını kapsıyor." ifadelerine yer verildi.