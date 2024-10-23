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TUSAŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı

TUSAŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır." dedi.

Bakan Kacır, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin "Sanayicilerimizin; Üretim, Rekabet Gücümüzün Artması ve Sanayinin Dönüşümü için Düşünce, Öneri, Projeleri" ana gündemiyle düzenlenen ekim ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamada, konuşmaya çıkmadan önce saldırı haberini aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ü aradığını ancak olay çok yeni olduğu için detaylarla ilgili bilgi alamadığını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Rabb'im bütün mühendislerimizi, araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi, tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle, kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki yaşanan bu saldırıda herhangi bir kaybımız bulunmasın. Tekrar tüm savunma sanayimize ve TUSAŞ'taki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi buradan sunuyorum."

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

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