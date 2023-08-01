TUSAŞ Akademi ile AirBusiness Academy Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Akademi ile Airbus'ın eğitim hizmetlerinden sorumlu şirketi AirBusiness Academy arasında havacılık sektörünün gelişimine katkı sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında çeşitli eğitimlerin verileceği ve Orta Asya ülkelerinde de hizmetlerin sunulacağı belirtildi.

Tusaş Akademi ile AirBusiness Academy arasında iş birliği protokolü

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) Akademi ile Airbus'ın eğitim hizmetlerinden sorumlu şirketi AirBusiness Academy arasında havacılık sektörünün gelişimine katkı sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Attığımız imza TUSAŞ'ta bulunduğum 7 yıl içindeki en önemli imzalardan biridir" dedi.

TUSAŞ Akademi ve Airbusiness Academy arasında havacılık sektöründeki gelişmelere katkıda bulunmak ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen iş birliğinin imza töreni TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesi'nde gerçekleşti. İmza törenine TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AirBusiness Academy Üst Yöneticisi (CEO) Adam McGonigal, TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve iki firmanın yetkilileri katıldı. Törende konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, imzalanan protokolün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Dev Airbus şirketinin iyi olabilmesi ve üretebilmesi için akademisinin de iyi olması gerekiyor. Bu imzaladığımız protokolle TUSAŞ Akademi, AirBusiness Akademi ile beraber hem Türkiye'de hem de Orta Asya ülkelerinde hizmet vermiş olacak" dedi.

Proje kapsamında iki kurumsal akademinin ortak eğitim programları düzenleyeceği ve çalışanlarına özel gelişim fırsatları sunarak iş birliği içerisinde yapılan araştırmaları destekleyeceği belirtildi. Öte yandan yalnız Türkiye'deki eğitimleri değil Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi Orta Asya ülkelerinde eğitim hizmetleri verilmesini de kapsayan protokolde eğitim odaklı çözümler sunmak, havacılık ve uzay sektöründe ortak iş geliştirmek ve sürdürülebilirlik hedefleniyor.