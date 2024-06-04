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TUSAF Başkanı: Buğday Hasadında Verimli Sezon Bekliyoruz

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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, bu sene buğdayda hasadın verimli olmasını beklediklerini ve un ihracatının 4 milyon ton bandını zorlamayı hedeflediklerini belirtti. Tezcan ayrıca yeşil dönüşüm konusunda atacakları adımlara değinerek, küçük üreticilerin cesaretlendirilip ekonomik olarak teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, bu sene buğdayda hasadın verimli olmasını beklediklerini belirterek, "Bu sezon un ihracatımızın 4 milyon ton bandını zorlamasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl değişen iklim koşullarına bağlı olarak buğday hasadının erken başladığına işaret etti.

Verimli bir sezon beklediklerini belirten Tezcan, "2023 yılı ülkemiz için rekorlar kırmayı başardığımız bir yıl oldu. Devletimiz ve ilgili kurumlarımızın desteğiyle un sanayicileri olarak son 10 yıldır dünyada ihracat lideriyiz. Bu sene geçen yıl ulaştığımız 22 milyon tonluk rekor buğday üretim miktarına yaklaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu sezon un ihracatımızın 4 milyon ton bandını zorlamasını hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Tezcan, yeşil dönüşüm konusunda atacakları adımlara değinerek, "Yeşil Mutabakat kapsamında önümüzdeki sezonlarda kaliteyi koruyup verimi yükseltmeye ve karbon ayak izini sıfırlamaya yönelik çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Bu dönüşümle katma değerli ürünlerimizin sayısı ve çeşitliliği de artacak. Ayrıca yeni sözleşmeli üretim modelimizle birlikte küçük üreticilerin cesaretlendirilip ekonomik olarak teşvik edilmesi, sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturulmasında yolumuzu aydınlatacaktır." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığının dahilde işleme rejiminde sınırlandırmaya gideceğine ilişkin haberlerin ihracatçıları endişelendirdiğini belirten Tezcan, bu durumun sektörün rekabet sorunu yaşamasına yol açabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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