Turunçgil Üreticileri Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Ediyor

Türkiye'nin en önemli ihracat ürünleri arasında yer alan turunçgillerde sıfır tolerans gösterilen Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı toplu mücadele yapılarak, ürünler yeni sezon için yetiştiriliyor.

Ülkemiz ve Akdeniz Bölgesi ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan, gerek iç piyasada gerekse dış piyasada yoğun bir talep gören turunçgillerde hedef sıfır hata ile üretim yapmak. Tarımsal ihracatta önemli bir yere sahip olan narenciyede en önemli zararlı gurubu içinde yer alan ve ihracatta sıfır tolerans gösterilen Akdeniz Meyve Sineği'nde daha kaliteli ürün ortaya çıkması için üreticilerin bahçelerdeki mesaisi durmaksızın devam ediyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinin teknik elemanları tarafından sahada yapılan gözlemlere göre popülasyonu ilaçlama sınırında olan Akdeniz Meyve Sineğine karşı toplu mücadele yapılıyor. 10 Ağustos'ta başlayan ve 16 Ağustos'a kadar tüm narenciye ve sert çekirdekli meyve bahçelerinde uygulanacak olan toplu mücadele programında, zehirli yem kısmi-dal yöntemi ile ağaçların bir tarafına kimyasal ilaçlama yapılıyor.

Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesinde ilaçlama yapılan bir narenciye bahçesini ziyaret eden Adana İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Efe Güler, daha önce 13-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplu mücadele yapıldığını hatırlattı. Akdeniz Meyve Sineğinde ihracatta sıfır tolerans gösterildiğini ve bu sebeple toplu mücadele yapılmasını uygun gördüklerini kaydeden Güler, "İhracata giden ürünlerin daha kaliteli ve daha verimli olması için sahadaki duruma göre bir sonraki dönemde de bu mücadeleyi gerçekleştireceğiz. 15 Ağustos tarihine kadar üreticilerimizden bu zararlıya karşı gereken ilaçlamaları yapmalarını bekliyoruz. Şu anda saha gözlemlerimize göre sineğin oranları düşük. Bu mücadele ile daha da düşürmeyi planlıyoruz" dedi.

Seyhan ilçesi Salmanbeyli Mahallesinde 160 dekarlık narenciye bahçesinde ilaçlama yapan Şefik Gözüküçük ise "Akdeniz meyve sineğine karşı ikinci toplu mücadelemizi yaptık. İl ve ilçe müdürlüğümüzün gözetimi altında gerekirse yine mücadele yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Adana'da 700 bin dekar alanda yılda ortalama 1 milyon 600 bin ton narenciye üretimi yapılıyor. Türkiye üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Adana'da Eylül ayında başlayan narenciye hasadı ertesi yıl Mart ayına kadar devam ediyor.

Başta narenciye olmak üzere sert çekirdekli meyvelerin etli kısmı ile beslenen Akdeniz Meyve Sineği, mücadele edilmediği durumda gerek ihracatı gerekse dekara verimi olumsuz etkiliyor. - ADANA