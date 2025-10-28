TÜRSAB ve CILT Türkiye, Kadın Turizm Şoförü Eğitim Projesi'ni Hayata Geçiriyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye ile imzaladığı "Kadın Turizm Şoförü Eğitim ve İstihdam Projesi" işbirliği protokolü kapsamında, turizm sektörüne yönelik yolcu taşımacılığında kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, "Turizm Sektöründe Kadın Sürücü Yetiştirme Programı" ile turizm taşımacılığı alanında kadınların eğitim alarak sektöre kazandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kadınların profesyonel sürücülük becerileriyle kişisel ve iletişimsel yetkinliklerinin de geliştirilmesinin amaçlandığı programla sektörde kapsayıcılığı ve toplumsal faydayı artırmak planlanıyor.

Proje kapsamında TÜRSAB Akademi'de temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın sürücü adayları, Go Drive Academy Kurucusu Bilge Kağan Kalaç ve uzman eğitmenlerin liderliğinde güvenli sürüş eğitimlerine katılıyor.

Eğitimler kapsamında adaylar, ani fren, kaygan zemin, slalom sürüş gibi kritik manevraları içeren uygulamalı güvenli sürüş tekniklerini öğreniyor. Trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştirilen eğitimlerle adayların profesyonel sürücülük yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

TÜRSAB tarafından sağlanan "temel turizm sürücülük eğitimi" ve CILT Türkiye tarafından verilen "iletişim", "kişisel gelişim" ve "dijital okuryazarlık" eğitimleri de süreci destekliyor.

Eğitim içerikleri, defansif sürüş tekniklerinden müşteri ilişkilerine, zaman yönetiminden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Program kapsamında kadın sürücülere CILT Türkiye mentörlük desteği de sunuluyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adayların, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinde istihdam edilerek sektörde aktif rol üstlenmesi amaçlanıyor.

"5 Yılda 5 Bin Kadın Sürücü İstihdam Seferberliği"nin turizm ayağını oluşturan projeyle yalnızca turizm taşımacılığı alanında değil, iş dünyasının tamamında kadın istihdamında dönüştürücü bir etki oluşturulması hedefleniyor.

Kadınların mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan eğitim programlarıyla sektörde kapsayıcılığın ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

"Turizminin geleceğine yön verecek bir değişim hareketi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, her sektörde kadın istihdamının önemli olduğunu fakat turizm sektöründe bu konunun çok daha özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bağlıkaya, kadının elinin değdiği her işin farklı olduğunu kaydederek, "Kadın sürücülerimizin hem birbirlerine hem misafirlere yaklaşımlarıyla sektöre yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız da şubat ayında başlattıkları "5 Yılda 5 Bin Kadın Sürücü İstihdam Projesi" kapsamında TÜRSAB ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Akyıldız, işbirliğiyle Turizm Şoförü Yetiştirme Programı'nı hayata geçirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Amacımız, kadınların da direksiyon başında yer aldığı kapsayıcı bir istihdam alanı oluşturmak. Bu program hem nitelikli kadın sürücüler yetiştirecek hem de turizm taşımacılığında yeni bir dönem başlatacaktır. Kadınların sektöre katılımı, hizmet kalitesi ve güvenliği artırarak Türkiye turizminin geleceğine yön verecek bir değişim hareketi başlatacaktır."