TÜRSAB, Van'da Sağlık Turizmi Potansiyelini Görüşmek İçin Toplandı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantılarının dokuzuncusu, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Van'a sınır olan İran ve Irak'taki sağlık turizmi potansiyeli, uluslararası sağlık turizm yetki belgesi kriterleri ve mevzuatı ele alındı. Ayrıca Türkiye genelinde sağlık turizmi süreçleri, iller arası sağlık turizmi potansiyeli ve devlet teşvikleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Sağlık turizminde devlet teşviklerinin nasıl kullanılacağı, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üyelik süreçleri ve teşvik dosyalarının hazırlanması gibi konular hakkında katılımcılara bilgi sunuldu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Van'ın sağlık turizmi potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirterek, Van genelinde sağlık hizmetlerinin belirli bir seviyenin üzerinde olduğunu ancak bu hizmetleri daha ileri taşımak için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Tosun, "Son iki yıldır sağlık turizmi alanında, üniversite, kamu ve özel hastanelerimizin yanı sıra dış paydaşlarımız olan muayenehanelerimizde de önemli bir ivme yakaladık. Ancak Van'ın turizm potansiyeli düşünüldüğünde bu ivmenin çok yetersiz kaldığını düşünüyoruz. Seyahat acentelerinin desteğiyle Van'da hem sağlık hem de kültür turizmi alanında ilgili müdürlüklerle birlikte potansiyeli büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu potansiyelin daha verimli kullanılması gerektiğine inanıyoruz"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural, Van'da olmaktan mutluluk duyduklarını ayrıca İran ve Iraklı misafirlerin Van'a duydukları yoğun ilginin kendilerini motive etiğini aktardı.

Ural, "TÜRSAB olarak bu potansiyelin daha verimli kullanılması gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda acentelerimizi devlet teşvikleri konusunda bilgilendiriyoruz. Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Hizmet İhracatçıları Birliği ile bu teşviklerin süreç yönetimini koordine ediyoruz. Türkiye olarak sağlık altyapımız çok güçlü, bunun yanında turizm pazarlaması alanında da iyiyiz. Dolayısıyla bu iki alanı birleştirirsek Türkiye'de Van, Batman, Bitlis, Şanlıurfa dahil her ilimizde sağlık turizmi yapabileceğimizi düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, İran, Irak ve potansiyel olarak Azerbaycan ve Kırgızistan'ın sağlık turizmi pazarı için büyük fırsatlar sunduğuna işaret ederek, bu potansiyeli değerlendirmek ve sektörlerini bilgilendirmek amacıyla kamu ve özel hastaneler ile seyahat acentelerini bir araya getirdiklerini vurguladı.

"Van'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesini arzuluyoruz"

HİB Genel Sekreter Yardımcısı Üzeyir Işık, HİB olarak verdikleri destek paketleriyle "Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitim desteği", "hasta yol desteği", "reklam ve tanıtım desteği", "yurt dışında ofis kira desteği" ve" personel istihdam desteği" sağladıkları bilgisini paylaştı.

Işık, "Hizmet sektörü Türkiye'nin kalkınmasında büyük öneme sahip. Bu teşvikleri sağlamamızın amacı, emeğe ve hizmete dayalı bir değer yaratmaktır. Siz değerli yatırımcılarımız ve seyahat acentelerimizin de bu imkanlardan yararlanarak Van'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesini arzuluyoruz." görüşlerini paylaştı.