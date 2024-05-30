Burdur Valisi Türker Öksüz, turizm atılımlarını gerçekleştirmek için eylem planı hazırlamak istiyor

Burdur Valisi Türker Öksüz, "Kısa ve orta vadede önemli bir turizm kenti olmayı hedefliyoruz. Bunun için bir yol haritası çıkarmak, bu doğrultuda bir eylem planı hazırlamak ve bu eylem planlarına sadık kalarak turizm atılımlarını gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılması amacıyla hayata geçirilen "Turizm Yüzyılı" projesinde ilk adım Burdur'dan atıldı.

Proje kapsamında düzenlenen Arama Konferansı Burdur Toplantısı'na Burdur Valisi Türker Öksüz, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Temsil Kurulu ve İhtisas Başkanları, rektör, akademisyenler ve seyahat acentası temsilcileri katıldı.

-" Kısa ve orta vadede önemli bir turizm kenti olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Burdur Valisi Türker Öksüz, pilot il olarak seçilmelerinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Burdur'un tarihi ve coğrafi özelliklerinden bahseden Öksüz, şehrin tarihi antik kentleri, gölleri folklorik özellikleriyle turizm açısından önemli değerlere sahip olduğunu hatırlattı.

Öksüz, Burdur'un gastronomi, spor, eko turizm alanındaki potansiyelini ortaya koyan çalıştayın da önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çalıştay ve TÜRSAB tarafından yapılan arama konferansı eylem planı oluşturmak konusunda önem arz ediyor. Sahip olduğumuz altyapı ve üstyapı imkanlarıyla kısa ve orta vadede önemli bir turizm kenti olmayı hedefliyoruz. Bunun için de nihai bir yol haritası çıkarmak, bu doğrultuda bir eylem planı hazırlamak ve bu eylem planlarına sadık kalarak turizm atılımlarını gerçekleştirmek istiyoruz."

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da Burdur'un kültür turizminden doğa ve macera turizmine, gastronomi turizminden kış turizmine kadar turizm çeşitliliğini destekleyen bir altyapıya sahip olduğunun altını çizdi.

Bağlıkaya, "Burdur, her açıdan büyük potansiyel taşıyor. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla Turizm Yüzyılı projesini Burdur'dan başlatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin turizm potansiyelini de tam anlamıyla değerlendiremediğine işaret eden Bağlıkaya, TÜRSAB olarak bu eksikliği görerek yepyeni bir perspektifle yola çıktıklarını kaydetti.

"Turizm Yüzyılı" projesinin hedeflerini paylaşan Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"TÜRSAB olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonundan hareketle oluşturduğumuz proje ile ülkemizin turizmden aldığı payı çok daha yukarılara çıkarmayı önümüze hedef olarak koyduk. Yılın belli aylarına ve kıyı şehirlerine sıkışan turizm hareketlerinin ülkemizin dört bir yanına ve yıl geneline yayılması amacıyla hayata geçirdiğimiz Turizm Yüzyılı projesi ile yüksek gelir grubundan ziyaretçileri de ülkemize çekmeyi amaçlıyoruz"

"Eylem planı İl Turizm Master Planı'na da temel oluşturacak"

Burdur Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, konferans ile ortaya konacak eylem planının önemine dikkati çekti. Gürsoy, "Bu zaman kadar yapılmış çalışmalarla birlikte Valiliğimiz önderliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinasyonunda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenleri ile hazırlanacak İl Turizm Master Planı'na da temel oluşturacak" değerlendirmesinde bulundu.