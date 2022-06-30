TÜRSAB heyeti Nahçıvan inceleme gezisine katıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) bir heyet, Azerbaycan Cumhuriyeti Turizm Kurulu ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Departmanı Direktörlüğü'nün davetlisi olarak geniş bir heyetle Nahçıvan'ı ziyaret etti.

Ziyaret, merhum Haydar Aliyev'in abidesine karanfiller koyularak başladı. Ardından Haydar Aliyev Müzesi ziyaret edildi. TÜRSAB ve İran Turizm Birliği heyeti daha sonra, Nahçıvan İş Merkezi'ndeki yerel üretim fuarını ziyaret etti. Fuarda, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Departmanı Direktörü Ekber Novruzov, Doğu İran Seyahat Acentalar Başkanı Rashid Rajab Pour'un katıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Gencer, Türkiye olarak hem Azerbaycan hem de Nahçıvan bölgesinde turizm potansiyelini artırmak için bölgeye geldiklerini belirterek, "İki ülke arasındaki turizm akışı şu anda zayıf ama pandemiden sonra hızlı bir şekilde artması gerekiyor. Nahçıvan'a uçuşların artması, uçuş saatlerinin değişmesi çok önemli. Nahçıvan turizmle ilgili güzel bir destinasyon." ifadelerini kullandı.

Hedef Nahçıvan'ın turizm potansiyelini artırmak

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Turizm Departmanı Direktörü Ekber Novruzov ise yaptığı konuşmada, Hazreti Nuh diyarı Nahçıvan turunu yapmaktaki maksatlarının, hem Nahçıvan bölgesini misafirlere tanıtmak hem de medya ve turizm sektörü ile ilişkileri güçlendirmek olduğunu söyledi.

Doğu İran Seyahat Acentaları Başkanı Rashid Rajab Pour da, "Bizim ülkemizdeki insanları da Nahçıvan'a göndermek için buranın güzelliklerini görmeye geldik. Biz buradan sizi İran'a bekliyoruz." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Türkiye, İran ve Azerbaycan temsilcileri Nahçıvan'ın turizm potansiyelini artırmak için yüz yüze görüşmelere geçti

Görüşmelerin ardından heyetler Nahçıvan'ın tarihi ve turistik bölgelerini kapsayan bilgilendirme gezisine başladı. Sırasıyla Ordubad, Han Saray, Mümine Hatun Türbesi, Nuh Peygamber Türbesi ve Ashab-ı Kehf ziyaretleri yapıldı.

Tarihi ve turistik öneme sahip yerler gezildi

Nahçıvan bilgilendirme gezisinin üçüncü gününde ilk durak bakir doğasıyla Batabat gölü oldu. Ardından Nahçıvan'ın kış turizm merkezi Ağbulak ziyaret edildi. Öğle yemeğinin ardından heyetler şehrin sağlık turizminin merkezi olan ve dünyanın her yerinden astım benzeri hastalıklarının tedavisi için akın ettiği Tuz Dağı'nı gezdi.

Üçüncü günün son durağı Düzdağ Otelindeki gala yemeği oldu. Bilgilendirme gezisi, Yemekte TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer'in, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Kurulu Başkanı Fuad Nagiyev ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Departmanı Direktörü Ekber Novruzov'a TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın gönderdiği hediyeleri takdim etmesiyle sona erdi.