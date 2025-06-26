TÜRSAB'dan Turizmde Güvenliği Artıran El Kitabı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizm sektöründe güvenli ve sürdürülebilir hizmet anlayışını geliştirmek amacıyla "Seyahat Acentaları için Turizmde Güvenlik El Kitabı" hazırladı.

TÜRSAB Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında yapılan tanıtıma TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Başkan Yardımcıları Davut Günaydın ve Hasan Eker ile TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı İlker Ünsever katıldı.

El kitabı, seyahat acentelerinin konaklama ve hizmet sağlayıcı tesisleri değerlendirirken dikkate alması gereken mevzuat hükümleri, güvenlik kriterleri ve denetim mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor.

Ayrıca, otellerden gastronomi noktalarına, glamping alanlarından yat limanlarına kadar farklı tesis türlerine dair yasal zorunluluklar ve uygulama adımları da kitapta detaylı biçimde aktarılıyor.

Konaklama tesislerinin turizmde güvenlik kriterlerine göre değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar hakkında derinlemesine bilgiler içeren kitapta, yangın, gıda güvenliği ve zehirlenme ile salgın hastalık gibi önemli riskler hakkında uygulanacak güvenlik değerlendirme esaslarına da yer veriliyor.

Hazırlanan kaynak, seyahat acentelerinin sadece hizmet sağlayıcı seçiminde değil, aynı zamanda müşteri güvenliği, yasal sorumluluklar ve kalite standartlarının korunmasında da bilinçli adımlar atmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

Turizmde Güvenlik El Kitabı'nda, seyahat acentelerinin misafirlerini yönlendireceği tesislerdeki güvenlik durumunu tespit etmelerini kolaylaştıracak bir kontrol listesine de yer veriliyor. Kitap, basılı ve dijital formatta TÜRSAB üyesi tüm seyahat acenteleriyle paylaşılacak.

"Temel amacımız müşterilerin daha güvenli bir tesiste kalmalarını sağlamak"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, hazırlanan kitabın seyahat acenteleri için referans niteliğinde olduğunu söyledi.

Bağlıkaya, "Kitap aslında bakanlıklarımızın, belediyelerimizin, valiliklerimizin yasal olarak işletmelere verdiği belgeleri derleyip toparlayan, bunlarla ilgili bir kontrol mekanizması kuran ve seyahat acentelerinin bu belgelerin güncelliği ve geçerliliğini son kez kontrol etmelerini tavsiye eden bir rehber niteliği taşıyor." dedi.

Son dönemde yaşanan bazı talihsiz gelişmelerin ardından TÜRSAB olarak bu alanda sorumluluk üstlendiklerini dile getiren Bağlıkaya, seyahat acentelerinin de benzer bir sorumluluk bilinciyle gerekli kontrollerin yapılması hususunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Bağlıkaya, "Seyahat edenlerle, seyahat acentelerinin arasındaki ilişkiyi tesis ederken, seyahat acentesinin müşterisi adına tesiste kontrol etmesi gereken hususları derleyip topladık." ifadelerini kullandı.

Kitabın hazırlanmasındaki temel amacın da müşterilerin daha güvenli bir tesiste kalmalarını sağlamak olduğunu belirten Bağlıkaya, özellikle Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasından sonra böyle bir böyle bir yükümlülük hissettiklerini kaydetti.

Bağlıkaya, hazırlanan kitabın tesislerdeki güven ortamının oluşmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Seyahat acentesi, müşterisini yönlendirdiği tesiste gerekli kontrolleri yapıp bu durumu müşterisiyle paylaştığında, orada daha güvenli bir konaklama sağlanabilir. Böylece seyahat acentesi da tesisin güncel olmayan evrakları bulunması halinde, bu belgeleri tesis sahibinden talep edebilecek konuma gelir."