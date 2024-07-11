TÜRSAB Başkanı ve tur şirketleri Marlen Hotel'de buluştu

TÜRSAB Başkanı Turan Köseoğlu ve 30 tur şirketi yöneticisi, Denizli'nin Antalya, Muğla, Ankara güzergahında yeni hizmete açılan Marlen Hotel'de bir araya geldi.

Denizli, tur şirketlerinin güzergah listesinde en önemli yerler arasında yer alıyor. Sadece Pamukkale ve termal sular değil, gastronomi ve doğa turizmi tutkunları da Denizli'yi tercih ediyor.

Denizli'de yeni hizmete açılan Marlen Hotel de bu kapsamda bölgeye hizmet veren tur şirketi yöneticilerini ağırladı. Marlen Hoteller Gurubu Genel Müdürü Sebahattin Acar ve Denizli Marlen Hotel Müdürü Sevgi Acar'ın ev sahipliğindeki kahvaltıya TÜRSAB Başkanı Turan Köseoğlu da katıldı. 30 acente yetkilisi, hem oteli gezme hem de bilgi alma fırsatı buldu. Önemli bir güzergah üzerinde konaklama hizmeti veren otel, tur şirketi yöneticilerinden tam not aldı.

Marlen Hoteller Grubu Genel Müdürü Sebahattin Acar, "Denizli, sanayisiyle, üretimiyle, ihracatıyla, turizmiyle, tarihiyle, doğal güzellikleriyle çok fazla özelliğe ve güzelliğe sahip önemli bir kentimiz. İş dünyasından turizme kadar her gün yüzlerce, binlerce insanı kendisine çeken Denizli'mizde Marlen Hotel olarak konforlu konaklama hizmeti vermeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - DENİZLİ