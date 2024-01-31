TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bağlıkaya, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Yassine Gaidi'nin "Umut ve Korku" fotoğrafına oy veren Bağlıkaya, "çevre ve yaşam" kategorisinde Burak Akbulut'un "Boğanın öfkesi", "spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytug Can Sencar'ın "Depremin umudu" karesini tercih eden Bağlıkaya, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.