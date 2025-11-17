TÜRSAB Başkan Adayı Hacıalioğlu: Yeşil Pasaport ve Kolay Vize Projeleri Seçim Sonrası Hayata Geçecek

TÜRSAB Başkan Adayı Mehmet Nezih Hacıalioğlu, acentalara uluslararası rekabette güç kazandıracak kriterli yeşil pasaport modeli ve kolay vize destek projelerini seçim sonrası hemen hayata geçireceklerini açıkladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Adayı Mehmet Nezih Hacıalioğlu, 130'dan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan yeşil pasaport uygulamasından seyahat acentalarının da yararlanabilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını duyurdu. Türkiye'nin 2024 yılında 61 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini hatırlatan Hacıalioğlu, acentaların hizmet ihracatçısı olarak ülke ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

"Acentalar yeşil pasaportla Türkiye'yi dünyada çok daha güçlü temsil edecek"

Hacıalioğlu, "Amacımız sektörümüzün önündeki engelleri kaldırmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak. Yeşil pasaport uygulamasını doğru kriterlerle hayata geçirmek için 24 Kasım itibariyle çalışmalara başlayacağız. Acentalar yeşil pasaportla Türkiye'yi dünyada çok daha güçlü temsil edecek" dedi. Mevcut yönetimin birçok konuda eksik kaldığını ifade eden Hacıalioğlu, "Turizmde her adımda emeği olan seyahat acentalarının gücünü ve önemini kamuoyuna doğru şekilde göstereceğiz. Kavga etmeden, iletişimi sürekli kılarak ve güçlü bir lobi faaliyetiyle üyelerimizin taleplerinin takipçisi olacağız" diye konuştu.

"TÜRSAB üyeleri için kriterli bir yeşil pasaport sistemi hazırlayacağız"

Yeşil pasaportun tüm üyelere otomatik olarak verilemeyeceğini belirten Hacıalioğlu, sistemin belirli kriterler doğrultusunda işlemesi gerektiğini söyledi. "14 bin olan üye sayımız bir anda yüz binlere çıkabilir. Doğru olmayan söylemlerle değil, doğru modelle bu talepte bulunmamız gerekiyor" diyen Hacıalioğlu, En az 5 yıllık aktif acenta geçmişi, Belirli sayıda istihdam sağlama, Yıllık en az 500 bin dolarlık ciroya ulaşma, Sürdürülebilirlik ve performans puanları gibi objektif ölçütler" oluşturulacak kriterlere ilişkin bilgilerini paylaştı. Hacıalioğlu, bu kriterleri karşılayan TÜRSAB üyeleri için yeşil pasaport başvurusunu mümkün kılacak güçlü bir süreç yöneteceklerini belirtti.

"Acentalar için Kolay Vize projemiz hazır"

Yeşil pasaport çalışmalarına ek olarak vize süreçlerinin iyileştirilmesi için kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını belirten Hacıalioğlu, vize belirsizliklerinin turizme zarar verdiğini söyledi. "Vizeyi veren kurum biz değiliz fakat doğru kriterlerle, düzenli temaslarla ve güçlü bir lobiyle önemli adımlar atacağız. Başkan seçildiğimizde acentalarımız vize sürecinde asla yalnız bırakılmayacak" dedi.

Kolay vize destek projesinin detayları

Konsolosluklarla özel randevu kontenjanı görüşmeleri: Grup başvurularında kolaylık, yoğun ülkelerde hızlandırılmış süreç talepleri. Uluslararası lobi faaliyetleri: Vize yoğunluğu yaşanan ülkelerde acentaların ihtiyaçlarına uygun diplomatik girişimler. Vize uzmanlığı eğitim programı: Evrak hazırlama, güncel prosedürler, red gerekçeleri ve Schengen uygulamaları üzerine kapsamlı eğitimler. Kültür ve MICE grupları için özel vize randevu şartları üzerine görüşme ve lobi çalışmaları. Hacıalioğlu, seçim sonrası tüm projeleri hızlı şekilde hayata geçireceklerini ve TÜRSAB üyelerinin uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. - ANTALYA