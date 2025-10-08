TÜRSAB Başkan Adayı Hacıalioğlu: Değişim Talebi Artıyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu, sektörün değişim istediğini belirterek, "Sandığa gitmeyen yüzde 64'lük sessiz çoğunluk, umudun tükendiğini gösteriyor" dedi.

TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu (BTK) seçimleri Türkiye genelinde tamamlandı. Toplam 14 bin 830 delegenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, 5 bin 453 oy sandığa yansıdı. Katılım oranı yüzde 36 olurken, yüzde 64'lük kesim sandığa gitmedi.

TÜRSAB Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu, düşük katılım oranının sektörün nabzını ve beklentisini yansıttığını belirterek, "Bu oran yalnızca bir istatistik değil, umudun tükendiğinin göstergesidir. Birden fazla listenin yarıştığı bölgelerde ortalama katılım oranı yüzde 42, tek listenin olduğu bölgelerde ise yüzde 29 civarında gerçekleşti. Rekabetin olduğu yerlerde ilgi artmış, tek adaylı bölgelerde ise heyecan ve umut azalmıştır. Sektörün değişim istediği çok net" dedi.

"İstanbul seçimleri, mevcut yönetime sessiz bir değişim mesajıdır"

İstanbul'un beş ayrı bölgesinde yapılan seçimleri değerlendiren Hacıalioğlu, "Kullanılan oyların yüzde 77'sini almak büyük bir zafer gibi lanse ediliyor. Ancak toplam delege sayısına göre bu oran sadece yüzde 16,48'e denk geliyor. Bu tablo sektörün mevcut yönetime ilgisizliğini, kayıtsızlığını ve bıkkınlığını gösteriyor. Bu artık temsil değil, algı yönetimidir" ifadelerini kullandı.

Üç dönemdir aynı ismin genel başkan olduğu yapının tıkandığını savunan Hacıalioğlu, "Saha bunu söylüyor. Acentalar küsmüş, ilgisizleşmiş, bıkmış durumda. Mevcut başkan sekiz yıldır aynı sorunları dinliyor ama hiçbirini çözemiyor. Bu durum yönetimin basiretsizliğini tescil ediyor" diye konuştu.

Antalya'da yüzde 60 katılım sağlandı

Antalya'da gerçekleşen seçimlerde 725 geçerli oyun 315'ini mevcut yönetimin desteklediği Onur Özer aldı. Tolga Güven 163, Oktay Arı ise 235 oy aldı.

Seçimlerin yüzde 60 katılımla gerçekleştiğini belirten Hacıalioğlu, "Antalya tek bölge gibi hareket etti. Mevcut yönetimin adayı yüzde 43,6 oyla kazandı. Ancak diğer adayların toplamı yüzde 56,4'e ulaştı. Bu tablo da değişim isteğini net şekilde ortaya koyuyor" dedi.

"Yüzde 36 katılım, yüzde 64 sessiz çoğunluk değişim istiyor"

Bölge bazlı sonuçları da değerlendiren Hacıalioğlu, "Karadeniz yüzde 64, doğu illeri yüzde 61, Antalya yüzde 60, Ege yüzde 48, Marmara yüzde 46 (İstanbul hariç), İç Anadolu yüzde 40, İstanbul ise yüzde 16,48 katılım oranıyla listenin sonunda yer alıyor. TÜRSAB'a dair inanç ve temsil duygusu yerelde hala diri ama merkezde yorgunluk hakim" değerlendirmesinde bulundu.

Değişim talebine dikkat çeken Hacıalioğlu, "Sektör temsilcilerinden artık adaletli, güven veren bir yönetim bekliyor. Bu seçim bir sonuç değil, bir uyarı niteliğindedir. Her oy bir geleceği belirler. Biz, yaklaşan genel kurulda umudu yeniden yeşertmek için buradayız. Kasım ayında yapılacak genel kurula tüm delegelerin katılımı çok önemli" ifadelerini kullandı. - ANTALYA