TÜROB Başkanı: Türkiye 2024'te 60 Milyar Dolar Turizm Geliri Hedefliyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye için 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımızla aynı doğrultuda 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmanın en temel hedefleri olduğunu belirterek, "Turizm sektörünün, hedeflerine ulaşarak cari açığın kapatılmasına, ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına güçlü desteğini vermeye devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

TÜROB'un "Aylık Bilgilendirme Toplantısı ve Geleneksel Öğle Yemeği" etkinliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Müberra Eresin, ülkede her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Turizm Haftası"nın, kamu-özel sektör işbirliği ile düzenlenen çeşitli etkinliklerle, sektörün ekonomik ve sosyal yönden vatandaşlar tarafından algılanmasına ve farkındalık oluşturulmasına önemli katkılarının olduğuna inandıklarını ifade etti.

Eresin, turizm sektörü olarak, dünya turizminde sayılı ülkeler arasında olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu başarıda şüphesiz sektörümüzde azimle faaliyet gösteren üyelerimizin, başarılı yatırımları ve deneyimleri ile ülke ekonomisi, turizm altyapısı ve istihdamın yaygınlaşmasında önemli rol oynadıkları aşikardır." açıklamasında bulundu.

Türk turizminin rekabet gücünü artıran ve bu gücü sürdürülebilir hale getiren öncü temelleri birlikte atmış olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Eresin, "Adı 'barışla' özdeşleşen turizm sektörümüzün öncelikli dileği günümüzde devam eden savaşların sona ermesi ve tüm dünyada barışın sağlanmasıdır." diye konuştu.

Eresin, Türkiye için 2024 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla aynı doğrultuda 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmanın en temel hedefleri olduğuna dikkati çekerek, "Turizm sektörünün, hedeflerine ulaşarak cari açığın kapatılmasına, ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına güçlü desteğini vermeye devam edeceğine inanıyoruz. TÜROB olarak, her zaman bu bilinç ve sorumlulukla hareket ederek başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm turizm paydaşlarımızla eşgüdüm ve işbirliği içerisinde ülkemize en iyi şekilde değer katmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu ay içinde gerçekleşen bir diğer etkinliğin ise İtalyan turizm devi Gattinoni'nin yıllık toplantısı olduğunu hatırlatan Eresin, şunları aktardı:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un yakın ilgisinde, TÜROB olarak Türk Hava Yolları ile başlattığımız yoğun çabalar sonucunda Türk turizmi için son derece önemli bir organizasyonu ülkemize kazandırmış olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Gattinoni'nin yıllık toplantısına İtalya'nın farklı şehirlerinden 500'ün üzerinde seyahat acentesi katıldı. Bu organizasyon sonrasında özellikle İtalya'dan ülkemize turizm talebinde önemli oranda artış bekliyoruz."

"Ülkeye değer katmak için çalışmalara devam edeceğiz"

Müberra Eresin, paylaşım ekonomisinin en güzel örneği olarak kabul gören sektörün yılda yaklaşık 30 milyar doların üzerinde satın alma ile kendisi dışında 54 sektörü doğrudan etkileyen yapısıyla ülkenin vazgeçilmez sektörleri arasına girdiğine işaret etti.

Başta Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm turizm paydaşlarıyla eşgüdüm ve işbirliği içerisinde ülkeye en iyi şekilde değer katmak için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Eresin, "Sektörümüzün sürdürülebilirliği ve ülkemiz ekonomisine ve hizmet ihracatına devam eden katkılarının artarak devamlılığı için acil olarak düzenlenmesini beklediğimiz güncel bazı konulardaki taleplerimizi bu konferans vesilesiyle bir kez daha gündeme taşıdık." sözlerini sarf etti.

Mayıs ayında katılmayı planladıkları fuarlardan ilkinin 6-9 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek ATM Dubai Fuarı olduğunu ifade eden Eresin, "Bu fuarda geçtiğimiz yıl olduğu üzere iki stant ile katılacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı'nın Türkiye standıyla İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu tarafından alınan 50 metrekare büyüklüğündeki "İstanbul" stant alanı içerisinde yer alacağız." bilgisini paylaştı.

Eresin, "Mayıs ayında katılmak için çalıştığımız bir diğer önemli fuar ise çok önemli bir pazar olan Çin'de 27-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek ITB China Fuarı olacak. Eylül 2024 gibi Çin pazarı ile ilgili bir workshop hazırlığı içindeyiz." diye konuştu.