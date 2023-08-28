Turner Türkiye, Türk inşaat pazarındaki yerini güçlendiriyor

Turner International Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu, son 10 yıldır başarıyla tamamladıkları işlerle Türk inşaat pazarındaki yerlerini her geçen gün daha da güçlendirdiklerini bildirdi.

Turner International Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu, son 10 yıldır başarıyla tamamladıkları işlerle Türk inşaat pazarındaki yerlerini her geçen gün daha da güçlendirdiklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Amerika merkezli uluslararası inşaat ve proje yönetimi şirketi olan Turner'ın 60'dan fazla ülkede ofisi ve 10 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Şirketin, 1400'den fazla çalışanın LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikası bulunuyor, ayrıca Turner'in Burj Khalifa, Taipei 101 gibi dünyadaki ünlü, yüksek ve kompleks binaların 16'sında imzası mevcut. 1964'ten bu yana Amerika'nın en büyük 10 müteahhitti arasında olan Turner, Amerika dışında ise dünyanın önde gelen proje yönetimi şirketleri arasında yer alıyor.

Turner Türkiye, Türkiye İş Bankası Kuleleri, Atatürk Havalimanı, İstanbul'da Emaar Square ve Muğla'da Kaplankaya projeleri dışında İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Bankası Kuleleri, Şişecam'ın Türkiye genelindeki yatırımları ve hala İstanbul Finans Merkezi'nin proje/program yönetimlerini yapıyor. Ayrıca şirket, Alarko Holding ile Bodrum'daki Hillside Resort projesi için çalışıyor.

"Dubai Finans Merkezi'ndeki tecrübelerimiz İFM'de süreçlere katkı sağlıyor"

İstanbul'un finans ve bankacılık üssü olmasına katkı sağlayacak ve Türkiye Yüzyılının vizyon projelerinin başında gelen İstanbul Finans Merkezi, Türk inşaat sektörünün son yıllardaki en önemli eserlerinin başında geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turner International Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, stratejik öneme sahip olan İFM'de mülkiyetin Varlık Fonuna geçmesinin ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yakın koordinasyonu ve Emlak Konut önderliğinde inşa sürecinin hızlı ilerlediğini bildirerek, "Dubai Finans Merkezi'ndeki tecrübelerimizle sahadan gelen verileri doğru şekilde yorumlayıp projenin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olduk. Diğer yandan proje müellifleri ve müteahhitlerle iyi bir sinerji yakalamamız da projeye katma değer sağladı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bizim için stratejik bir pazar"

Kılıç, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek binalarını bünyesinde bulunduran İFM'nin dışında Avrupa'nın en uzun düzcam hattına ev sahipliğine yapacak olan Tarsus Düzcam ve Buzlucam Yatırımı projesinin yanında prestijli turizm kompleksleri içeren birçok projede çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerimizi 60'dan fazla ülkede yürütürken, Türkiye ofisi olarak son 10 yıldır başarıyla tamamladığımız işlerle Türk İnşaat pazarındaki yerimizi her geçen gün daha da güçlendirdik. Amerika'daki yüklenici kimliğimizden gelen bilgi birikimimizi aktarabilmek için diğer ülkelerde sadece proje yönetimi yapıyoruz. Bu yönde her türlü üst yapı projesi için müşterilerimize katma değerli inşaat hizmetleri sağlama noktasında ise lider olmak için çalışıyoruz. Diğer yandan son yıllarda elektrikli araba yatırımlarından sonra ortaya çıkan lityum pil fabrikaları ya da veri depolamanın da bu kadar ilerlemesi ile birlikte gereksinim haline gelen data center (veri merkezi) projeleri daha fazla önem kazanmaya başladı ki kurum olarak birkaç ay önce bu alanda yeni bir projeye başladık."