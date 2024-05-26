TÜRMOB ve GİB Dijital Dönüşüm Sürecinde Mesleğin Sorunlarını Değerlendirdi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) işbirliğiyle Dijital Dönüşüm Sürecinde Mesleğin Sorunlarının ve Geleceğinin Değerlendirilmesi Çalıştayı düzenlendi.

TÜRMOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, GİB Başkanı Bekir Bayrakdar, TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu ile iki kurumun yetkilileri katıldı.

Çalıştayda, mali müşavirlik mesleğinin sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Kartaloğlu, burada yaptığı konuşmada, yaşadıkları her zorluğun çözümü için GİB ile işbirliği içinde olduklarını bildirdi.

Meslek mensuplarının sorunlarına işaret eden Kartaloğlu, "Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmamalıdır. Deprem bölgesinde mücbir sebep uzatılmalı, mali müşavirlik ücret tarifesi modernleştirilmelidir. Tahsilat sorunu çözülmeli, tahsil edilmeyen ücretin KDV'si ödenmemelidir. Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirilmeli, mali tatil gerçekçi bir yapıya kavuşturulmalı, beyan ve bildirimler sadeleştirilmeli." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, ayrıca mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesi için çalışma yaptıklarını, bu konuda GİB'den de destek beklediklerini aktardı.

GİB Başkanı Bayrakdar ise kurum olarak mesleğin sorunlarını ortadan kaldıracak tüm çalışmalara destek olacaklarını, idare ile eş güdümlü çalışılması halinde mali tatilin uygulanabilir hale geleceğini bildirdi.

Çalıştayın sonunda, TÜRMOB ve GİB yetkililerinden oluşan 4 farklı çalışma grubu oluşturuldu.