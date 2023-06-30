TÜRMOB, Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Asgari Ücretlerinin Artırılmasını Talep Ediyor

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), işletmelerin sürdürülebilirliği için meslek mensuplarının asgari ücretlerinin yüzde 35 artırılmasını talep etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), işletmelerin sürdürülebilirliği için meslek mensuplarının asgari ücretlerinin yüzde 35 artırılmasını talep etti.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin, ekonomik koşullar dikkate alındığında oldukça yetersiz kaldığını ifade etti. Kartaloğlu, bu durumun muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız hale getirdiğini belirtti.

2023 yılı asgari ücret tarifesine uygulanan yüzde 85 artışın yeterli olmadığını, Birlik Yönetim Kurulu'nun enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere yeniden değerleme oranı kadar (yüzde 122) farkın yansıtılarak uygulanmasını tavsiye ettiğini anımsatan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"20 Haziran 2023 tarihinde asgari ücret, yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira olarak açıklandı. Uygulanmakta olan asgari ücret tarifesi, Birliğimizin öneri ve beklentilerinin zaten çok altında artırılarak yayımlanmış iken temel gider kalemimiz olan işçilik ücretlerinin yüzde 34 artırılması, muhasebe işletmelerinin sürdürülebilirliğini ciddi boyutta tehdit eder hale getirmiştir. Meslek mensuplarımızın çok büyük bir bölümü asgari ücret tarifesindeki tutarları baz alarak sözleşme imzalamaktadır. Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiş, yapılan son asgari ücret artışı ile 2023 yılı tarifesinde yapılan artış tamamen anlamsız hale gelmiştir. Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesinin, en azından asgari ücret artışından kaynaklı kaybı telafi edecek şekilde yüzde 35 oranında artırılarak 1 Temmuz'dan itibaren uygulanması gerekmektedir."